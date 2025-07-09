İmamoğlu duruşması televizyon ekranlarına mı taşınıyor? Canlı yayın için ne gerekiyor?

Devlet Bahçeli, İBB soruşturmaları için “TRT’de yayınlansın” çağrısına destek verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise “Görüş birliği olursa Meclis değerlendirir” dedi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
İmamoğlu duruşması televizyon ekranlarına mı taşınıyor? Canlı yayın için ne gerekiyor?
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen davaların canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı gündemdeki yerini koruyor. Tartışma, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, “Duruşmalar TRT'de canlı yayınlansın” çağrısıyla başladı. Bu çağrıya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den destek geldi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyin takibinden yanadır; biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun kara koyunun vicdan huzurunda tefrik edilmesini temenni ediyoruz.”
Bu açıklamaların ardından gözler Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a çevrildi. AK Parti Grup Toplantısı öncesi konuşan Tunç, duruşmaların canlı yayınlanması için yasal çerçeveye dikkat çekti:

“Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 183. maddesi, duruşmalarda görüntü ve ses kaydına izin vermiyor. Eğer bir görüş birliği oluşursa, bu Meclis’in takdirindedir.”
Tunç, Bahçeli'nin hassasiyetine katıldığını da belirterek, kamuoyunun süreci şeffaf şekilde takip etmesinin önemine vurgu yaptı.

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