İmamoğlu Kızılay'ı hedef aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir televizyon programında Kızılay’ı ve AFAD’ı nasıl yok saydığını anlattı.



İmamoğlu, İBB’nin görevlendirildiği bölge olan Hatay’da Kızılay’la hiç diyalog kurmadıklarını dile getirerek “Kızılay küçüldü” dedi.



Depremin ilk dakikası itibarıyla 11 İlde koordinasyonu sağlayan ve arama kurtarmanın başında olan AFAD’dan da hiç muhatap bulamadığını söyleyen İmamoğlu, onların yönlendirmesiyle çalıştık diyerek de kendi ile çelişti.



İmamoğlu’nun AK Parti hükümetini rejim olarak nitelendirdiği sözleri de dikkat çekti.