İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında "değişim" kavgası
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değişim noktasındaki fikrimde net olarak kararlıyım. Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım." demişti. CHP Grup Toplantısı'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu ise "Değişimin önünü sonuna kadar açacağım" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değişim noktasındaki fikrimde net olarak kararlıyım. Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım." demişti. CHP Grup Toplantısı'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu ise "Değişimin önünü sonuna kadar açacağım" dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı