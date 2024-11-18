İmamoğlu'nun ağırlandığı konakta askerlerimiz şehit olmuş

İmamoğlu ile Türk'ün görüştüğü konuğan 44 yıl önce PKK terör örgütünce kullanıldığı, çıkan çatışmada üç şehit verildiği ortaya çıktı.

PKK terör örgütüyle bağı nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk’e ait Kasrı Kanco Konağı geçmişiyle gündem oldu. Konakta terör örgütüyle TSK arasında çıkan çatışmada 3 şehit verildiği ortaya çıktı.



29 Mart 1980 tarihli Hürriyet gazetesinin haberine göre çatışmada bir yüzbaşı bir astsubay bir erimiz şehit oldu.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerine kayyım atanmasına karşı destek için gittiği Ahmet Türk’ü bu konakta ziyaret etti.



İmamoğlu, Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılanan Ahmet Türk'ün sicilli konağında açıklama yaptı. Tehditkâr ifadelerle yeni kayyım atamalarına karşı mücadele edeceklerini belirterek terör örgütü PKK’yı sevindiren mesajlar verdi.

