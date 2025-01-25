İmralı ile 2. görüşmede neler konuşuldu?

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ısrarlı çağrıları ile başlayan süreçte, DEM Parti - Öcalan görüşmelerinin ikinci turu, 22 Ocak’ta yapıldı. DEM Parti kaynaklarından ikinci görüşmeye ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.



İkinci görüşmede, DEM Parti Heyeti’nin ilk görüşmeden sonra yaptığı tüm temaslar Öcalan’a aktarıldı. PKK/KCK yöneticilerinin açıklamaları üzerine değerlendirmeler yapıldı.



Öcalan ile ikinci görüşmede, özellikle cezaevi koşullarına yönelik vurgular öne çıkarıldı. Öcalan’ın “Sürecin nihayete ermesi öngörülüyorsa tecrit kalkmalı” dediği öğrenildi.



DEM Parti kaynaklarına göre, görüşmede sürecin Meclis’te yürütülmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı. Öcalan, sürecin yürütülmesinin yasal güvence altına alınmasını istedi.



PKK'ya silah bırakma çağrısı ise netleşmedi. Kulislerde Abdullah Öcalan’ın, yakalanıp Türkiye’ye getirilişinin yıl dönümü olan 15 Şubat’ta silah bırakma çağrısı yapacağı konuşuluyor. Ancak, Öcalan'ın, “Çatışmanın tamamen gündemden çıkması gerek” diyerek, çağrıyı, operasyonların durması şartına bağladığı belirtiliyor.

DEM Parti Heyetinin, Meclis’teki partilerle ikinci kez görüşebileceği bildirildi. Ayrıca İmralı’ya giden DEM Parti heyetinin genişleyebileceği belirtildi.



Abdullah Öcalan’ın devam eden çalışmalarını İmralı Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunan Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş ile birlikte yürüttüğü belirtildi.



Öte yandan PKK'ya yakınlığıyla bilinen Kürt siyasetçi Mehmet Emin Pencveni, İmralı heyetinde yer alan DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan ile görüştüğünü, Buldan’ın “Öcalan yakında Kandil’e göndereceği bir mektupla bilgilendirme yapacak” dediğini aktardı.