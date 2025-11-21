İmralı ziyaretinde AK Parti’yi temsil edecek: Hüseyin Yayman kimdir?

İmralı ziyaretinde AK Parti adına yer alacağı açıklanan Hüseyin Yayman, 1969 yılında Hatay’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Ardından Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans yaptı. Yayman’ın yüksek lisans tezi “Türkiye'nin Yönetim Sorunları ve Yeni Yönetim Paradigması” başlığını taşıdı.

Doktora eğitimini Mülkiye’de tamamlayan Yayman, “Türkiye’nin İdari Reform Tarihi” teziyle kamu yönetimi ve siyaset bilimi doktoru unvanını aldı. Daha sonra kitap olarak yayımlanan bu çalışma, çeşitli üniversitelerde ders kitabı olarak da okutulmaya başladı.

Akademik kariyerine Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak devam eden Yayman, Türkiye siyaseti, toplumsal yapı ve yönetim alanlarında çok sayıda bilimsel makale kaleme aldı. Ayrıca ANAR araştırma şirketi ile SETA Vakfı’nda danışman ve araştırmacı olarak görev yaptı. Siyaset Akademisi programlarında Türkiye’nin demokrasi tarihi üzerine konferanslar verdi.

Gazetecilik alanında da çalışmalar yapan Yayman, çeşitli gazetelerde siyasal analizler yazdı; Hürriyet ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Çözüm sürecinde oluşturulan Akil İnsanlar Heyeti’nde de yer aldı.

Siyasi kariyerinde 25. Dönemde İstanbul Milletvekilliği, 27. ve 28. Dönemde Hatay Milletvekilliği görevlerinde bulunan Yayman, 64. ve 65. Hükûmetlerde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı yaptı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığı görevini de üstlendi.

Son açıklamalara göre Yayman, İmralı Adası’na yapılacak ziyarette AK Parti adına heyette yer alacak.