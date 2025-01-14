İmralı'ya ikinci ziyaret ne zaman?

DEM Parti'nin İmralı heyetinin meclisteki siyasi partileri ziyaret etmesinin ardından İmralı'ya ikinci ziyaretin ne zaman yapılacağı merak konusu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
İmralı'ya ikinci ziyaret ne zaman?
Yayınlanma:

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ikinci görüşmenin ardından terör örgütünün dağıtıldığının ilan edilmesini isterken Ankara ise sürecin fazla uzamadan sonuçlanmasını istiyor.

DEM Parti'nin İmralı heyeti ilk tur görüşmelerini tamamladı. Meclisteki partilerin ardından terör hükümlüleri Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'la da görüşülmesiyle birlikte heyetin kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan heyetin İmralı'ya ikinci ziyareti ne zaman yapacağı ise merak konusu.

Hürriyet Gazetesi yazarı Hande Fırat, Ankara'nın sürecin fazla uzamamasını istediğini yazdı. Fırat'ın aktardığına göre İmralı'dan beklenen terör örgütünü lağvettiğini ilan etmesi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın şubat ayı içerisinde çağrı yapmasının beklendiğini belirtti. .

İmralı heyetinin sözcüsü Sırrı Süreyya Önder de hükümetin tavrını netleştirmesine yönelik çağrı yaptı.

Öte yandan PKK'nın silah bırakma çağrısını kabul etmemesi durumunda ne yapılacağı ise merak konusu. Gazeteci Hande Fırat, MHP tarafının bu soruya "silah bırakanla barışırız, bırakmayanla savaşırız" yanıtını verdiğini söylüyor.

23 şehirde Kıskaç-34 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları belli oldu23 şehirde Kıskaç-34 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları belli olduGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

imralıdaki apo abdullah öcalan DEM Parti
Günün Manşetleri
İstanbul Barosu Yönetimine dava
İmralı'ya ikinci ziyaret ne zaman?
Reyhanlı'daki terör saldırısının faili tutuklandı
Devlet Bahçeli'den erken seçim açıklaması
23 şehirde Kıskaç-34 operasyonları
İsrailli askerler Netanyahu hükümetine rest çekti
Devlet Bahçeli'den İmralı'ya mesaj
Şam'dan Ankara'ya ilk ziyaret
Bakan Mehmet Şimşek, sıcak para için Londra'da
Erdoğan'dan Haleva için başsağlığı
Çok Okunanlar
Usta oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti! Peki Bedia Ener Öztep kimdir? İşte hayatı… Usta oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti! Peki Bedia Ener Öztep kimdir? İşte hayatı…
Devlet Bahçeli'den erken seçim açıklaması Devlet Bahçeli'den erken seçim açıklaması
Benzin ve mazota şok zam geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin ve mazota şok zam geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
Reyhanlı'daki terör saldırısının faili tutuklandı Reyhanlı'daki terör saldırısının faili tutuklandı
Erdoğan'dan Haleva için başsağlığı Erdoğan'dan Haleva için başsağlığı