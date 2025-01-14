İmralı'ya ikinci ziyaret ne zaman?

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ikinci görüşmenin ardından terör örgütünün dağıtıldığının ilan edilmesini isterken Ankara ise sürecin fazla uzamadan sonuçlanmasını istiyor.

DEM Parti'nin İmralı heyeti ilk tur görüşmelerini tamamladı. Meclisteki partilerin ardından terör hükümlüleri Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'la da görüşülmesiyle birlikte heyetin kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan heyetin İmralı'ya ikinci ziyareti ne zaman yapacağı ise merak konusu.



Hürriyet Gazetesi yazarı Hande Fırat, Ankara'nın sürecin fazla uzamamasını istediğini yazdı. Fırat'ın aktardığına göre İmralı'dan beklenen terör örgütünü lağvettiğini ilan etmesi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın şubat ayı içerisinde çağrı yapmasının beklendiğini belirtti. .



İmralı heyetinin sözcüsü Sırrı Süreyya Önder de hükümetin tavrını netleştirmesine yönelik çağrı yaptı.



Öte yandan PKK'nın silah bırakma çağrısını kabul etmemesi durumunda ne yapılacağı ise merak konusu. Gazeteci Hande Fırat, MHP tarafının bu soruya "silah bırakanla barışırız, bırakmayanla savaşırız" yanıtını verdiğini söylüyor.