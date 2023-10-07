İran Büyükelçisi'nin İlk Ziyareti Doğu Perinçek'e

İran'ın yeni Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ilk ziyaretini Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e yaptı. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Kafkasya'da istikrar için 3+3 formülünün önemli olduğu vurgulandı.

İran Büyükelçisi'nin İlk Ziyareti Doğu Perinçek'e
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Ankara ve Tahran ilişkileri ele alındı, bölgesel güvenlik için iş birliği mesajları öne çıktı. İran'ın yeni Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade Türkiye'deki ilk ziyaretini Vatan Partisi'ne yaptı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile genel merkezde bir araya geldi.

İran Büyükelçisi'nden Doğu Perinçek'e Ziyaret

Büyükelçi ile görüşme heyetinde Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan ve Merkez Karar Kurulu Üyesi Mustafa Berke Bekil de yer aldı. Görüşmede Türkiye ve İran ilişkileri ele alındı. Basına kapalı yapılan ve yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmede Kafkasya'da istikrar için 3+3 formülünün önemine vurgu yapıldığı öğrenildi.  Türkiye'yi ve bölge ülkelerini tehdit eden Amerika'ya ve terör örgütlerine karşı da iş birliği mesajları öne çıktı. Sorunların çözümü için, Türkiye, İran, Suriye ve Irak'ın bölgede iş birliği yapmasının önemli olduğu vurgulandı. Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Büyükelçi Habibullahzade'ye Batı Asya'da Devlet Teorisi isimli kitabını hediye etti. 

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Doğu Perinçek # iran
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