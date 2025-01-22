İran İslam Devrimi Lideri Hamaney, Gazze’deki ateşkes hakkında ilk kez konuştu

Hamaney, İsrail’in yok etmek istediği kuvvetle anlaşma imzalamak zorunda kaldığını vurguladı.

"Dünyanın gözünün önünde Amerika gibi insani kavramları hiçe sayan dev bir savaş makinesi, zalim ve kana susamış Siyonist rejime delici bombalar verdiği halde hedeflerine ulaşamamaları efsane gibidir."

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, Gazze’deki ateşkes hakkında ilk kez konuştu.

"Siyonist rejimin lideri, hedeflerinin Hamas’ı yok etmek olduğunu ilan etti. Ama şimdi, o zalim Siyonist rejim, yok etmeye çalıştığı Hamas ile müzakere masasına oturdu ve ateşkesin gerçekleşmesi için onun şartlarını kabul etti. Bu, direnişin hayatta olduğunun göstergesidir."

Süreci “zafer” olarak niteleyen Hamaney, gelinen noktanın direnişin canlı bir şekilde sürmesinin sonucu olduğunu belirtti.

"Gazze zafer kazandı, direnişin canlı olduğunu ve sonsuza kadar yaşayacağını gösterdi. Gerçekten eğer bu olanları tarihte okusaydık, şüphe eder ve inanmazdık. Amerika tüm gücünü Siyonist rejime verdi, eğer bunu yapmasaydı, rejim ilk haftalarda diz çökerdi."

Tahran’daki iş insanları toplantısında konuşan Ayetullah Hamaney, İran’ın zayıfladığına dair iddiaları da değerlendirdi.

"Gelecek kimin zayıfladığını gösterecek."

Ayetullah Hamaney’in gündeminde ülkenin ekonomik durumu da vardı. Doların mümkün olduğu kadar ticaret piyasasından çıkartılması gerektiğini belirten Hamaney, bu konuda BRICS’in faydalı olacağını bildirdi.