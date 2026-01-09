İran’daki olaylar siyasetin gündeminde: ABD kışkırtmalarına kim ne dedi?

Siyasetin gündeminde İran’daki ABD kışkırtmalı olaylar vardı. AK Parti, İran’a dışarıdan müdahaleye karşı olduğunu açıkladı. MHP, hedefin petrol olduğuna vurgu yaptı. CHP ve İYİ Parti ise, İsrail ve Amerikan kışkırtmalarından İran yönetimini sorumlu tuttu.

Hükümetten ilk açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den geldi. Güler, İran'da yaşananların Türkiye için risklerine dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının hatırlatılması üzerine Güler, İran’a dışardan müdahaleye karşı olduklarını söyledi.

“MİLLİ GÜVENLİĞİMİZİ TEHDİT EDECEK BOYUTLARA ULAŞABİLİR.”

Abdullah Güler, “İran’daki dışarıdan bütün müdahalelere normal bakmamız mümkün değil. Bizim sınır güvenliğimizi ihlal edecek, kamu düzenimizi bu manada bölgesel güvenliği zora sokacak, sıkıntıya sokacaktır.”

Güler, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilere de dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Bizim İran’la geçmişten bugüne derin bağlarımız ve tarihi ilişkilerimiz var. Buradaki bir iç karışıklık, huzursuzluk ciddi manada bizim hem sınır güvenliğimizi hem milli güvenliğimizi tehdit edecek boyutlara ulaşabilir.”

“BAŞINDAN SONUNA KADAR PETROL MESELESİDİR.”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yücel Bulut, İran’da emperyalist kışkırtmaların hedefinin petrol olduğunu belirtti. Bulut, şu ifadeleri kullandı:

“Senaryo nettir: Rejim değişecek, yaptırımlar kalkacak, petrol sektörü ‘reform’ adı altında küresel şirketlere açılacak. Yani petrol bir kez daha peşkeş çekilecek. Tarih çok açık konuşuyor: Pehleviler iktidara getirildiğinde İran petrolleri gider. İran meselesi ne özgürlük ne demokrasi meselesidir. Bu, başından sonuna kadar petrol meselesidir.”

CHP, İRAN YÖNETİMİNİ HEDEF ALDI

CHP ise İran yönetimini hedefe koydu. Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Tahran'ı baskıcı bir yönetim olmakla suçladı. Emre, açıklamasında “Biz sivil gösterilere şiddetin ve dış müdahalenin karşısındayız. İsteriz ki bu ülkeler demokratik ve doğru şekilde yönetilsin. Baskıcı olmasın. Bir dışarıdan müdahalenin özellikle Türkiye açısından da önemli riskler barındırdığını ifade edelim.” dedi.

Amerikan kışkırtmalarından İran'ı sorumlu tutan benzer bir açıklama da İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'den geldi. Çömez, şu ifadeleri kullandı:

“İran'da rejimin demokratik olmadığı yıllardan beri ortada. Ben, İran rejiminin bundan ders alması gerektiğini yanı sıra olayların sükunetle yatışması gerektiğini ısrarla vurguluyorum. Fakat Amerika'nın Venezuela'yla başlayan bu hoyrat tutumu, uluslararası hukuku tanımaz, başına buyruk tutumu İran için de olabilecek bir gelişme gibi duruyor.”

Çömez ayrıca, sürecin tırmanmaması temennisinde bulunarak, “Umarım iş bu noktaya gelmez” dedi.