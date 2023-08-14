İş güvenliği ve sağlığı nedir? İş güvenliği neden önemlidir?

Son dönemde artan iş kazalarının sebep olduğu sakatlıklar ve ölümler, iş sağlığı ve güvenliği konusunun toplumun dikkatini çekmesine yol açmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) olarak kısaltılan bu kavram, çalışanların korunması için alınan önlemlerin, yasalar ve yönetmeliklerle desteklenmesini ifade eder.

İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR?

İş güvenliği, işçilerin güvenliğini sağlamayı ve sağlıklı çalışma koşulları sunmayı amaçlayan bir dizi önlem ve inceleme sürecini içerir. Teknolojinin gelişimiyle iş yükü azalsa da, tedbirlerin sürekli olarak alınması gerektiğini unutmamak önemlidir. İş sağlığı ve güvenliği bilimi, işyerindeki potansiyel tehlikelerden kaynaklanan sağlık sorunlarını önlemeyi, çalışanların güvenliğini sağlamayı ve daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlar. Bu bilim, sadece işçi güvenliği değil, aynı zamanda iş yerini, bağlı kuruluşları ve işin yapıldığı çevreyi de kapsar.

Yapılan araştırmalar iş kazalarının %50'sinin kolaylıkla önlenebileceğini, %48'inin sistemli bir yaklaşımla önlenebileceğini ve sadece %2'sinin önlenebilir olmadığını göstermiştir. Bu durum, iş kazalarının büyük ölçüde önlenebilir olduğunu vurgular.

"Önlemek ödemekten ucuzdur" anlayışıyla iş yerlerinde tehlike kaynaklarının belirlenip bunların olası risklerini kontrol altına almak, kazaları azaltmak ve tehlikeli koşulları ortadan kaldırmak anlamına gelir. Bu çaba bir ekip işidir ve tüm ekip üyelerinin uyumlu çalışması gereklidir. Bu uygulamalara "Risk Değerlendirme Çalışmaları" denir.

Çalışanlara verilecek iş güvenliği eğitimleri Eğitim Yönetmeliği'nde belirtilmiştir. Uzman eğitmenler tarafından yapılan eğitimler belgelendirilir. Tüm işçilerin belirtilen eğitimleri alabilmesi için iş yerlerinde eğitim planlaması yapılmalıdır. Bu yasal bir gerekliliktir.

Çalışanlar, hayatlarını iş yerlerine adamaktadır. Bu nedenle iş yerlerinin sağlık koşulları sıkı denetim altında olmalı, çalışma şartları uygun hale getirilmelidir. İş kazalarının önlenebilmesi, ölümlerin, sakatlıkların ve yaralanmaların önüne geçebilmek için bu konulara ciddiyetle yaklaşılmalıdır.