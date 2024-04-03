İşgalci İsrail'e tepkiler büyüyor! "İsrail tazminat ödeyebilir"

İsrail geçtiğimiz günlerdeGazze'deki Deyr el-Belah bölgesine saldırı düzenledi. Saldırıda, World Central Kitchen (WCK) isimli uluslararası gıda yardım kuruluşunun yabancı uyruklu 4 çalışanını ve 1 Filistinliyi öldürmüştü.

Bunun üzerine diğer devletlerden gelen tepkiler çığ gibi büyüdü. Polonya Başbakanı Donald Tusk, İsrail'in saldırısında World Central Kitchen (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşu çalışanlarının öldürülmesinin iki ülke arasındaki dayanışmayı "zor bir teste tabi tuttuğunu" belirtti.

Polonya Başbakanı Tusk sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Tusk, "Sayın Başbakan (Binyamin) Netanyahu ve Büyükelçi Yacov Livne, Polonyalıların birçoğu Hamas'ın saldırısından sonra İsrail ile dayanışma içinde olduğunu göstermiştir. Ancak bugün bu dayanışmayı zor bir teste tabi tutuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de "Bu durum, Netanyahu'nun dün dediği gibi 'savaşta böyle şeyler olur' diyerek geçiştirilemez." ifadesiyle durumu pekiştirdi.

Netenyahu öldürdüğü kişilerin ailelerine tazminat ödemeli

Sikorski bunları da ekledi; "Eğer aralarında terörist olduğu için konvoyun bilinçli olarak hedef alındığı ve sivillerin feda edildiği doğruysa, bunun haklı çıkarılabileceği bir sistem bilmiyorum. Eğer öyleyse, İsrail özür dilemeli ve kurbanların ailelerine tazminat ödemelidir."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, ordunun Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım konvoyuna düzenlediği saldırıda çoğu Batı uyruklu 7 kişinin öldürülmesine ilişkin, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.