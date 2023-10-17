İsrail'in Zulmüne Karşı İtidal Çağrısında Birleştiler! Çözüm Vatan Partisi'nden Geldi

Aksa Tufanı harekatı Türk siyasetinde emperyalizme karşı cepheleşmeyi de gözler önüne serdi. Hükümetin denge politikası İsrail-Filistin hattında da devreye girdi. İsrail arkasında ABD desteği ile saldırılarına devam ederken, Türkiye'de toplumun her kesimi, NATO ve ABD varlığını sorgulamaya başladı. Filistin'in başlattığı büyük direnişe yönelik Meclis'teki partiler de görüşlerini kamuoyu ile paylaştı. Muhalefetten iktidara neredeyse tüm partiler ilk günlerde "itidal" çağrısında birleşti. Çözümse tartışılmadı. Köklü çözüm önerisi ise Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek, Filistin sorununa yönelik yol haritasını ilan etti.