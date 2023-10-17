İsrail'in Zulmüne Karşı İtidal Çağrısında Birleştiler! Çözüm Vatan Partisi'nden Geldi

İsrail'in yıllardır uyguladığı işgal politikasına karşı Filistin halkının başlattığı Aksa Tufanı, Türk siyasetinde nasıl yankılandı? Siyasi partilerin görüşleri emperyalizme karşı cepheleşmeyi de gözler önüne serdi. İtidal görüşünün öne çıktığı süreçte köklü çözüm önerisi Vatan Partisi’nden geldi.

İsrail'in Zulmüne Karşı İtidal Çağrısında Birleştiler! Çözüm Vatan Partisi'nden Geldi
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Aksa Tufanı harekatı Türk siyasetinde emperyalizme karşı cepheleşmeyi de gözler önüne serdi.  Hükümetin denge politikası İsrail-Filistin hattında da devreye girdi. İsrail arkasında ABD desteği ile saldırılarına devam ederken, Türkiye'de toplumun her kesimi, NATO ve ABD varlığını sorgulamaya başladı. Filistin'in başlattığı büyük direnişe yönelik Meclis'teki partiler de görüşlerini kamuoyu ile paylaştı. Muhalefetten iktidara neredeyse tüm partiler ilk günlerde "itidal" çağrısında birleşti. Çözümse tartışılmadı. Köklü çözüm önerisi ise Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek, Filistin sorununa yönelik yol haritasını ilan etti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: İsrail'e Yaptırım UygulanmalıVatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: İsrail'e Yaptırım UygulanmalıGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# filistin # israil # vatan partisi
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