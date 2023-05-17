İstanbul'da hangi Cumhurbaşkanı adayı daha çok oy aldı? Erdoğan İstanbul oy sayısı, Kılıçdaroğlu İstanbul oy sayısı ne kadar?
14 Mayıs Pazar günü yapılan seçimlerde İstanbul'da kaç kişinin oy kullandığı ve İstanbul'da en çok oy alan Cumhurbaşkanı adayının hangisi olduğu belli oldu. Peki İstanbul'daki oy dağılımı nasıl gerçekleşti? Seçim 2023 İstanbul'da en çok oy alan Cumhurbaşkanı adayı kim? Detaylar haberimizde...
14 Mayıs Pazar günü, Türkiye sandık başına gitti ve Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde oy kullandı.
Türkiye'nin en kalabalık nüfusu İstanbul'da da vatandaşlar sandıklara akın ederek oylarını kullandı.
Yurt genelinde yapılan seçimlerde İstanbul'da kullanılan oylarla ilgili detaylar da belli oldu. İstanbul'da kaç kişinin oy kullandığı ve Cumhurbaşkanı adaylarının İstanbul'da aldıkları oy sayıları netleşti.
İSTANBUL'DA KAÇ KİŞİ OY KULLANMADI?
İstanbul ilçe seçim kurulları başkanları, birleştirme tutanaklarını Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na teslim etti. Tutanakların teslim edilmesiyle İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Seçkin'in başkanlık ettiği İstanbul İl Seçim Kurulu, birleştirme tutanaklarını hazırladı.