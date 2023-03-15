İstanbul'da Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı yapıldı: İstanbul'da kaç seçmen var?

Ersoy, her seçim döneminde bu güvenlik koordinasyon toplantılarını yaptıklarını dile getirerek "Ancak onların tamamına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlık ederdi ama bu sefer yine yaşadığımız bu acı felaket nedeniyle Bakanımız deprem bölgesinde yoğun bir mesai içinde olduğu için toplantılarımızda aramızda bulunamadı." diye konuştu.

Türkiye'nin yeni yüzyılına girerken çok önemli bir seçim sürecini beklediğine dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti: