İstanbullu' ya kentsel dönüşüm kolaylığı: 2 yıl ödemesiz 0,69 kredi

İstanbul’da acil dönüştürülmesi gereken 300 bini aşkın bina bulunuyor. İmkanı olan İstanbul’dan kaçıyor ama kimisi de evini güvenli hale getirmek için kara karar çözüm bekliyor…



Deprem tedbirleri kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı riskli bölgelerin taşınacağına dair bilgiyi duyurmuştu şimdi ise ona ek olarak İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, evini dönüştürmek isteyenlere bir haber verdi.



İBB Meclisi mart ayı toplantısının birinci oturumunda konuşan Göksu, İstanbul'da evini dönüştürmek isteyenlere yüzde 0,69 faiz oranıyla 2 yıl geri ödemesiz kredi verileceğini açıkladı:

- Konutunu dönüştürmek isteyen her vatandaşa en az 1 milyon lira olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0,69 vadeyle para verilecek.

Eğer ada bazında dönüşüm yapmak isteyen bir şirket olursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, şirketin ilgili kriterleri yerine getirmesi kaydıyla şirkete de aynı şekilde inşaat yapım kredisi verileceği belirtildi:

- Eğer ada bazında dönüşüm yapmak isteyen bir şirket olursa Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından şirketin ilgili kriterleri yerine getirmek kaydıyla şirkete de aynı şekilde inşaat yapım kredisi verilecek.

Göksu, kiracıların sorunlarını ortadan kaldırmak için devletin yap-işlet-devret modeliyle kiralama sistemi getirileceğini duyurdu. Bu modelin ayrıntısını ise Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin açıklayacağını söyledi: