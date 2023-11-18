İstifalar Sonrası İyi Parti İki Günlük Kampa Girdi

Genel İdare Kurulu’ndan gelen açıklamalar, dalga dalga büyüyen istifalar… İyi Parti kurmayları partinin dağılmaya gittiği süreçte kampa girdi.

"Seçim bitti, homurdananlar oldu ama nolur nolmaz herkes bekledi. 28 mayısta cb kazanılamayınca dönüldü birden bire partimizin iç bünyesinde "niye beni ilk sıraya koymadın, niye kürdü koydun" diyen arkadaşlar oldu hem de GİK'in içinde."

İyi Parti son günlerde yaşanan istifa dalgasıyla çalkalanıyor. Yerel seçimlere iç hesaplaşma ve koltuk kavgalarıyla gidiyorlar. Genel Başkan Meral Akşener, milletvekilleri ve parti yöneticileriyle birlikte yaptığı toplantıda istifaları ele aldı.

"Şimdi, intikam duygularıyla tvlerde çıkı para üzerinden konuşan yaşlı başlı büyüklerimiz var. Bu kurucu meclistir ben olmalıyım dedi, alamayız olunca gene seçim sonuna kadar beklendi. Ayrıldı, siyasi yorumcu olarak ne var ne yok döküyor. Bu bir ahlak sorunudur."



Akşener, partisinde bir kriz haline gelen istifa sebepleriyle ilgili konuştu. İsifa edenleri hedef aldı.

"8 arkadaşımız istifa etti. 1'i MHP, 3'ü Ak Parti'ye geçti. Ayrılanların hepsi de ilginç şekilde HDP'yle işbirliği söylediler. Biz CHP'yle 2018 yılında iş birliği yaparken HDP hiç akıllarına gelmemiş. Gündemlerine birden girdi."



Ulusal Kanal’ın İyi Partili kaynaklardan edindiği bilgilere göre, istifanın temel sebebi maddi kaygılar. Kaynaklar, Millet İttifakı’nın kazanmasını bekleyen iş insanı milletvekili adaylarının seçim yenilgisi sebebiyle ayrıldıklarını belirtti.



