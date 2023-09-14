İyi Parti 81 ilde aday çıkartıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi

Yerel seçim maratonu başladı. Partiler birer birer adaylarını, seçim stratejilerini duyurmaya başladı. CHP, özellikle büyükşehirlerde hangi adaylarla seçime gireceğini yavaş yavaş duyurmaya başladı. İyi Parti cephesinden ise 81 ilde aday çıkartma kararı çıktı. O kararın ardından Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN İYİ PARTİ'NİN SEÇİM KARARINA İLK YORUM

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay'ı ziyaret ettikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İyi Parti'nin yerel seçimde 81 ilde kendi adayını çıkaracağı yönündeki kararının anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygıyla karşılayacağız. Bir siyasi parti diyor ki, 'biz bağımsız olarak seçimlere gireceğiz.' Saygıyla karşılayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"İttifak seçeneği masadan kalktı şeklindeki yoruma katılır mısınız?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

- Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti. Bunu daha önce de söyledik. İttifak ne dönemlerde olur? Seçim dönemlerinde olur. Daha önce ittifakın uzun süreli olmasının temel nedeni neydi? İktidara geldiğimizde neler yapacağımız konusunda ortak mutabakat metnini hazırlamaktı. Onu yaptık biz. İktidara geldiğimizde ne yapacağız? Ekonomide ne yapacağız? Sağlıkta ne yapacağız? Eğitimde ne yapacağız? Dış politikada ne yapacağız? İktidar olduktan sonra bunları tartışmak yerine, iktidar olmadan önce bütün bu tartışmaları yapmak ve iktidar olduktan sonra da süratli bir şekilde Türkiye'yi düzlüğe çıkarmak. O nedenle o ittifak süreci biraz uzun sürdü.

ÖZGÜR ÖZEL'İN CHP GENEL BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞI

"CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yarın adaylığını açıklayacağı" yönündeki kararın hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

- Gayet güzel arkadaşlar. CHP diğer partiler gibi değildir. CHP'de her üyenin genel başkan olma hakkı vardır. Bütün kurultaylarımızda, benden önceki kurultaylar da dahil çok sayıda genel başkan adayı çıkmıştır, demokratik yollarla adaylıklarını ilan ederler. Adaylıklarını ilan etmeleri için biz genel merkezimize onlara gerekli yerleri tahsis ederiz, her türlü ikramı sağlarız.

- Bunlar çıkarlar adaylıklarını ilan ederler. Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Daha sonra bir başka arkadaşımız İstanbul'dan o da bir mektup yazmış, 'Ben de genel merkezde adaylığımı ilan edebilir miyim?' diye. Tabii hemen yanıt verdik, 'Elbette genel merkezde adaylığınız ilan edebilirsiniz' diye. CHP demek demokrasi demektir. CHP demek hak, hukuk, adalet demek. CHP demek, geleceği inşa etmek demektir. CHP kavgaların partisi değil ki, 'Hayır sen olamazsın, ben olurum. O zaman ben senin ayağını kaydırırım. Böyle bir düşüncemiz asla yok. Herkes özgürce genel başkan adayı olur, ondan sonra özgürce yarışır. Sonuçta delegelerimiz ya da partililerimiz karar verecekler biz ona saygı gösteririz.

Kılıçdaroğlu, "Ankara ve İstanbul'da İyi Parti ile bir ittifak var mı?" sorusuna, "O daha sonraki bir aşama." yanıtını verdi.