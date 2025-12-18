İYİ Parti Adana’da toplu istifa!

Bir milletvekilinin sürece müdahale ettiği iddiasıyla kazan kaldıran 5 ilçe başkanı, yönetimleriyle birlikte istifa etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İYİ Parti Adana’da toplu istifa!
Yayınlanma: Güncellenme:

İYİ Parti Adana teşkilatlarında 30 Kasım tarihinde gerçekleştirilen 4. Olağan İl Kongresi’nin artçı sarsıntıları, parti içinde büyük bir kırılmaya yol açtı.

Batur Eroğlu’nun zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından oluşan yeni il yönetimi ve kongre sürecinde yaşananlar, teşkilatın tabanında derin rahatsızlık yarattı. Seçim sonuçlarına ve süreçteki işleyişe itiraz eden 5 farklı ilçenin başkanı, yönetim kurullarıyla beraber topluca görevlerini bıraktıklarını ilan etti.

KRİZİN MERKEZİNDE 5 İLÇE VAR

Kongre sonrası oluşan tabloyu protesto eden isimler, tepkilerini istifa mekanizmasını çalıştırarak gösterdi. Ceyhan İlçe Başkanı Ahmet Akar’ın sözcülüğünü üstlendiği tepki hareketine; Yumurtalık İlçe Başkanı Saltuk Buğra Tülü, Feke İlçe Başkanı Mustafa Avcı, Tufanbeyli İlçe Başkanı Fevzi Çapanoğlu ve Karaisalı İlçe Başkanı Babacan Öveç de katıldı. Bu beş başkan, kendi ilçe yönetim kurullarıyla birlikte istifa kararı aldıklarını duyurdu.

İstifa kararını kamuoyuna duyurmak üzere Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde bir araya gelen grup adına ortak basın bildirisini Ceyhan İlçe Başkanı Ahmet Akar okudu. Akar, süreçte bir milletvekilinin aktif rol oynadığını ve bunun parti etiğine aykırı olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti Adana İl Başkanlığı seçimlerinde yaşananlar, partimizin demokratik değerleriyle ve siyasi etiğiyle uzlaşmayan ciddi sorunlara işaret ettiği için bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Tarafsız kalması gereken bir milletvekilinin seçim sürecine doğrudan müdahil olması, teşkilat iradesine gölge düşürmüş ve seçimlerin adil seyrini bozmuştur. Bu müdahale sadece sonucu etkilememiş, teşkilat mensupları üzerinde açık bir baskı oluşturmuş, parti içi tarafsızlık ilkesini ağır biçimde ihlal etmiştir."

PARTİDEN DEĞİL KOLTUKTAN VAZGEÇTİLER

Sadece yönetimdeki görevlerinden ayrıldıklarını, partiyle olan bağlarını koparmadıklarını vurgulayan Akar, istifalarının kapsamını netleştirdi. Parti üyeliği ve delegelik sıfatlarının devam ettiğini belirten Ahmet Akar, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Üyelik ve delegelik haklarımızın dokunulmazlığı çerçevesinde, bu haklarımızdan asla vazgeçmediğimizi özellikle vurguluyorum. Ben partimin üyesiyim, delegesiyim ve kalmaya da devam ediyorum. İstifa ettiğimiz tek makam, yalnızca ilçe başkanlığı yönetim kurulu üyelerimle birlikte yönetim görevimizdir."

Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Başkanı ile görüştüBakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Başkanı ile görüştüEkonomi
İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt
adana
Günün Manşetleri
Youtube'da son 3 ayın en çok izlenen kanalları açıklandı
Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Başkanı ile görüştü
“Zaafiyet iddiaları gerçeği yansıtmıyor”
"Elektronik Ticari Defter Sistemi" zorunluluğu geliyor
Tonlarca sahte içki ele geçirildi!
Gain Medya soruşturmasında yeni gelişme
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu
İstanbul’da 262 işletme kapatıldı...
Spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı
Barajlar doluluk oranlarında son durum
Çok Okunanlar
Komisyon bugün toplanıyor! Komisyon bugün toplanıyor!
Altında ibre yeniden yukarı döndü, tarihi zirveye ramak kaldı! Altında ibre yeniden yukarı döndü, tarihi zirveye ramak kaldı!
Emeklilik dilekçesini vermeden önce bu hesabı mutlaka yapın! Emeklilik dilekçesini vermeden önce bu hesabı mutlaka yapın!
Akaryakıt fiyatlarında son tablo Akaryakıt fiyatlarında son tablo
Meteoroloji’den il il tahmin Meteoroloji’den il il tahmin