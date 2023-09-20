İyi Parti AK Parti ve MHP ile ittifak mı yapacak? İyi Partili Nebi Hatipoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

CHP'de genel başkanlık kavgası verilirken, dağılan Millet İttifakı üyeleri arasında da uçurum giderek büyüyor. İyi Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, İyi Parti-CHP ittifakının son bulduğunu söyledi. Hatipoğlu, İyi Parti'nin ayrıca AK Parti ve MHP ile ittifak yapabileceğini belirtti.

İyi Parti AK Parti ve MHP ile ittifak mı yapacak? İyi Partili Nebi Hatipoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar
Editör: Uğur Çam
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TV100 ekranlarında konuşan İyi Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yerel seçimlere dair önemli açıklamalarda bulundu. Nebi Hatipoğlu, yaptığı açıklamalarda CHP ile ilgili de yorumlar yaptı. Hatipoğlu, CHP ile İyi Parti ittifakının bittiğini vurguladı.

İYİ PARTİ AK PARTİ VE MHP İLE İTTİFAK YAPAR MI?

Programda Hatipoğlu'na soru yönelten Gürel, "Şunu merak ediyorum MHP ve AK Parti ile de iş birliği yapabiliriz açıklaması çarpıcı. Bununla ilgili Sayın Genel Başkan Meral Akşener’le bir değerlendirmeniz oldu mu?" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Nebi Hatipoğlu şu yanıtı verdi:

İyi Parti AK Parti ve MHP ile ittifak mı yapacak? İyi Partili Nebi Hatipoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar - Resim : 1

- Sayın Genel Başkanla dönem dönem bir araya geliyoruz ama bunun üzerinde çok fazla durmadık. Çünkü zaten aşikâr olan bir konunun tekrar tekrar gündeme gelmesi tartışılması bana enteresan geliyor. Türkiye’de böyle şeyler olabiliyor ise biz aynı tabandan olan partiler neden bir araya gelemiyoruz? Ben olsun diye söylemiyorum ama olmasını dillendirdiğim zaman insanlar neden bu kadar alınıyor veya tepki veriyor?

ESKİŞEHİR'DE YEREL SEÇİM İTTİFAKI

Yerel seçimlerde kurulacak ittifakla ilgili Hatipoğlu şu ifadeleri kullandı:

İyi Parti AK Parti ve MHP ile ittifak mı yapacak? İyi Partili Nebi Hatipoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar - Resim : 2

- Biz Eskişehir’de de diğer illerde de seçim döneminde CHP’li beraber ittifak yaptığımız arkadaşlardan ciddi sıkıntılar yaşadık. Mesela Eskişehir’de ‘İyi Parti milletvekili çıkaramıyor oyunuz boşuna gitmesin gelin CHP’ye oyunuz verin’ diye çalışmalar yapılmış. Ben kesinlikle Eskişehir’de CHP ile ittifak yapılması taraftarı değilim. Ama tabii ki bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP, Saadet Partisi olabilir.
Meral Akşener'den ittifaklarla ilgili yeni açıklama! İş birliği kapılarını kapattıMeral Akşener'den ittifaklarla ilgili yeni açıklama! İş birliği kapılarını kapattıSiyaset
# İyi Parti # mhp # ak parti # chp
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