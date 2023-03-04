İyi Parti'de istifa: "Son siyasi gelişmeler ışığında..."

İyi Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Altıntaş paylaşımında "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum." ifadelerini kullandı.