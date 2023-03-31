İyi Parti binasına saldırının faili yakalandı

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan İyi Parti İl Başkanlığı'na silahla ateş açıldı. İl başkanlığının camlarına iki kurşun isabet ettiği belirlendi. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.



İstanbul Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Saldırının kışkırtma olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, failin yakalandığını açıkladı:

- Türk polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz.



Partisinin İl Başkanlığı önünde açıklama yapan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise hükümeti suçladı.