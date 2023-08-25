İYİ Parti cephesinde sular durulmuyor! Parti kurucularından Musa Ertugan, Meral Akşener'in kendisine dava açtığını söyledi

Partisinde milletvekilliklerinin parayla verildiğini öne süren İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan, kendisine 'iftiracı' diyen Meral Akşener'e WhatsApp yazışmalarıyla yanıt verdi. Geçtiğimiz aylarda vefat eden eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan ile bir arkadaşının yaptığı yazışmayı paylaşan Ertugan, "Emeklerimiz üzerinden milletvekili borsası oluşturmuşsunuz" dedi. Yapılan yazışmada, Saçan'ın milletvekili adayı yapılan kişi hakkında "İmamoğlu'nun adamı. Vanlı. İnşaatçı. Üç milyon dolar vermiş." yazdığı görüldü.

İşte bu mesajlaşmayı sosyal medyadan paylaşan Ertugan şu ifadeleri kullandı "Siyasi dolandırıcı demiştim. Genel Başkan bize ağır sözler söylemiş. Eyvallah doğru söylemiş. İftira atan şerefsizdir. Ben de diyorum ki iftira atmadan attı diyenler kimlerse onlar da bin defa daha ş...dir."

SKANDAL MESAJLAŞMA ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan bu sürecin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve partisiyle ilgili skandal bir mesajlaşma ortaya çıktı. İYİ Parti'de Kurucular Kurulu Üyesi olan ve yakın zamanda partiden ihraç edilen Musa Ertugan, daha önce de dile getirdiği ve Akşener'in partide milletvekili borsası kurduğu yönündeki iddialarına bir mesajlaşma görüntüsü de ekledi.

Eski Emniyet Şube Müdürü Adil Serdar Saçan ve bir arkadaşının Whatsapp konuşmasını paylaşan Ertugan skandalı sosyal medyadan paylaştı.

"İMAMOĞLU'NUN ADAMI 3 MİLYON DOLAR VERMİŞ"

Mesajlaşmada Ertugan'ın arkadaşım dediği kişinin Adil Serdar Saçan'dan bir milletvekili adayıyla ilgili bilgi istediği görülüyor. Saçan ise sözkonusu kişiyle ilgili "Van'lı bir inşaatçı, Ekrem İmamoğlu'nun adamı. 3 milyon dolar vermiş." cevabı veriyor.

ERTUGAN VE BAZI İSİMLER PARTİDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

İYİ Parti'de Ethem Baykal, Günay Kodaz, İsmet Koçak, Musa Ertugan, Tamer Kayaalp ve Sevinç Gümüş, Genel Başkan Meral Akşener'in imzasıyla Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Musa Ertugan, Meral Akşener'in bu kararına sosyal medya hesabından sert yanıt vermişti.

Musa Ertugan Meral Akşener'in kendisine öne sürdüğü iddialardan dolayı dava açtığını söyledi.