İyi Parti Eriyor

Trabzon Ortahisar'da 8 Aralık'ta İyi Parti'den adaylığı açıklanan Ayhan Pala'nın "İş birliği" paylaşımı tartışma yarattı.



"CHP ile İş birliği yapılmalı" diyen Trabzon, Ortahisar Belediye Başkan Adayı, genel merkez talebiyle adaylıktan alındı.



İzmir'de ise Büyükşehir Belediye Meclisi'nin İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç, "merkez parti ekseninden uzaklaştığı" gerekçesiyle partisinden istifa etti. Yazılı açıklama yapan Kemal Sevinç, Meral Akşener'in izlediği politikaların değiştiğini belirtti, Parti ekseninin değiştiğini kayda geçirerek istifa etti.



İyi Parti'de yaşanan kriz Genel Başkan Merak Akşener'in de istifasını gündeme getiriyor.





