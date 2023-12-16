İyi Parti Eriyor

Trabzon Ortahisar İlçesinde Belediye Başkan Adayı gösterilen Ayhan Pala "iş birliği" paylaşımı yapması nedeniyle adaylıktan alındı. İzmir'de ise Büyükşehir Belediye Meclisi'nin İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç ise "merkez parti ekseninden uzaklaştığı" gerekçesiyle partisinden istifa etti.

İyi Parti Eriyor

Trabzon Ortahisar'da 8 Aralık'ta İyi Parti'den adaylığı açıklanan Ayhan Pala'nın "İş birliği" paylaşımı tartışma yarattı.

"CHP ile İş birliği yapılmalı" diyen Trabzon, Ortahisar Belediye Başkan Adayı, genel merkez talebiyle adaylıktan alındı.

İzmir'de ise Büyükşehir Belediye Meclisi'nin İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç, "merkez parti ekseninden uzaklaştığı" gerekçesiyle partisinden istifa etti. Yazılı açıklama yapan Kemal Sevinç, Meral Akşener'in izlediği politikaların değiştiğini belirtti, Parti ekseninin değiştiğini kayda geçirerek istifa etti.

İyi Parti'de yaşanan kriz Genel Başkan Merak Akşener'in de istifasını gündeme getiriyor.


Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Çok Okunanlar
Emekli ve Memura Yüzde 50 Zam Müjdesi!
Emekli ve Memura Yüzde 50 Zam Müjdesi!
Kırıkkale-Çorum-Samsun'da Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı?
Kırıkkale-Çorum-Samsun'da Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı?
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Yıl Sonu İndirimi Başladı!
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Yıl Sonu İndirimi Başladı!
İSKİ Barajlara Dair Müjdeyi Verdi! Güncel Oranlar Duyuruldu!
İSKİ Barajlara Dair Müjdeyi Verdi! Güncel Oranlar Duyuruldu!
Gratis'lerde Yılbaşı İndirimleri Başladı! 2024'ten Önce Son İndirim!
Gratis'lerde Yılbaşı İndirimleri Başladı! 2024'ten Önce Son İndirim!
Öne Çıkanlar CANLI | Filistin İsrail Son Dakika Gelişmeleri | Gece Hattı | Serkan Aksarı #CANLI CANLI | Filistin İsrail Son Dakika Gelişmeleri | Gece Hattı | Serkan Aksarı #CANLI 5 Yaş Gençleştiren Çekirdek! 5 Yaş Gençleştiren Çekirdek!