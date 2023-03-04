İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in sözleri masada nasıl karşılık buldu?
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamayarak Altılı Masa'dan kalkması deprem etkisi yarattı. Akşener'in sözlerinin ardından masadaki diğer partilerden peş peşe açıklamalar geldi. Peki kim ne söyledi?
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'nın 12'nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıkladı.
Akşener, ''Görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi. Bu aşamada Altılı Masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı.'' diye konuştu.
Partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını söyleyen İyi Parti lideri, ''Buna boyun eğmeyiz." dedi, İmamoğlu ve Yavaş'a da "Millet sizi göreve çağırıyor." diye seslendi.
Akşener'in açıklamalarının ardından gözler 6'lı masadaki diğer siyasi partilere çevrildi.
KILIÇDAROĞLU: "BU SAATTEN SONRA DEĞİŞMEM BİRLEŞTİRİRİM"
İyi Parti lideri Akşener'in Altılı Masa'ya yönelik sözleri sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı.
Toplantının ardından videolu bir mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, mesajında, "Soframızı büyütmeye devam edeceğiz, sabırla. Bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm birleştirmeye de devam edeceğim" ifadelerini kulandı.
KARAMOLLAOĞLU'NDAN ALTILI MASA AÇIKLAMASI
Akşener'in sözleri sonrası ikinci açıklama Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.
Karamollaoğlu açıklamasında, "Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız. Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.
DEMOKRAT PARTİ'DEN ALTILI MASA AÇIKLAMASI
Altılı Masa'daki Akşener krizine üçüncü açıklama Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan geldi.
Uysal, "Ülkemizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasiyi üretme kararlılığı ve başarmak inancı ile Millet İttifakı olarak çalışmalarımıza devam edeceğimizi bir kez daha aziz Türk milletimize beyan ve taahhüt ediyoruz." dedi.