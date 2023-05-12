İYİ Parti'nin İzmir milletvekili adaylarından biri de Dursun Müsavat Dervişoğlu oldu. Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Dursun Müsavat Dervişoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Dursun Müsavat Dervişoğlu, 1960 yılında Ankara’da Fatsalı bir ailenin oğlu olarak doğdu.

İşletmeci; İlk ve ortaokulu Fatsa'da, liseyi Samsun'da bitirdi. Yükseköğrenimini Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamladı.

Birçok firmada üst düzey yöneticilik yaptı. İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevini sürdürmektedir. 1991 yılından beri İzmir'de yaşamakta ve ticaretle uğraşmaktadır.

Kaynak: tbmm.gov.tr - https://www.tbmm.gov.tr/milletvekili/MilletvekiliDetay?Id=f72877c2-dbf3-037b-e050-007f01005610