İYİ Parti kongresinde gerginlik çıktı! Kürsü devrildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde yapılan İYİ Parti kongresinde tansiyon yükseldi. Eski ilçe başkanı Danyal Mercan’ın konuşma isteği reddedilince kürsüye vurup tepki gösterdi. Bir partilinin kürsüyü devirmesiyle salonda kısa süreli arbede yaşandı

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İYİ Parti kongresinde gerginlik çıktı! Kürsü devrildi
Yayınlanma: Güncellenme:

Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenen İYİ Parti 4. Olağan İlçe Kongresi gergin anlara sahne oldu.

İYİ Parti kongresinde gerginlik çıktı! Kürsü devrildi - Resim : 1

Tarsus Şehir Kulübü’nde yapılan kongrede mevcut İlçe Başkanı Gazi Elgün ile Özgür Türker yarıştı. Konuşmaların ardından geçmiş dönem İlçe Başkanı Danyal Mercan, kürsüye çıkmak istedi.

Uzun süre söz isteyen Mercan’a söz verilmedi. Mikrofonu almak için hamle yapan Mercan’a engel olununca, kürsüye yönelip eliyle vurarak tepkisini gösterdi. Bu sırada başka bir partili, kürsüyü devirdi.

Yaşanan gerginlik kısa sürede arbedeye dönüştü. Kongreye bir süre ara verilirken, olayların yatışmasının ardından genel kurul yeniden başladı.

İYİ Parti kongresinde gerginlik çıktı! Kürsü devrildi - Resim : 2

KKTC seçimi öncesi Vatan Partisi’nden tarihi çıkış: 'Kıbrıs'ın geleceği Ersin Tatar'la mümkündür'KKTC seçimi öncesi Vatan Partisi’nden tarihi çıkış: 'Kıbrıs'ın geleceği Ersin Tatar'la mümkündür'Gündem
YSK’dan karar çıktı: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacakYSK’dan karar çıktı: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacakSiyaset

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

iyi parti haberleri
Günün Manşetleri
'Kıbrıs'ın geleceği Ersin Tatar'la mümkündür'
Sokak röportajları için yeni adım mı geliyor?
Cenazeler organları alınmış halde teslim edildi
Gümrüklerde 809 milyon TL değerinde esrar yakalandı!
CHP İstanbul İl Kongresi için durduma talebi
HAMAS'tan ateşkes ihlali açıklaması
Onlarca il müdürü görevden alındı
’Dağ Grup’ operasyonunda 33 kişi tutuklandı
Nobel Barış Ödüllü Machado'dan Gazze ve İran saldırılarına destek!
Rekabet Kurulu 17 şirkete 237 milyon TL ceza kesti
Çok Okunanlar
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu?
Kuvvetli yağış geliyor Kuvvetli yağış geliyor
Ünlülerden art arda açıklama Ünlülerden art arda açıklama
Bu ürünler salı sabahı raflarda Bu ürünler salı sabahı raflarda
Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı