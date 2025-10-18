İYİ Parti kongresinde gerginlik çıktı! Kürsü devrildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenen İYİ Parti 4. Olağan İlçe Kongresi gergin anlara sahne oldu.

Tarsus Şehir Kulübü’nde yapılan kongrede mevcut İlçe Başkanı Gazi Elgün ile Özgür Türker yarıştı. Konuşmaların ardından geçmiş dönem İlçe Başkanı Danyal Mercan, kürsüye çıkmak istedi.

Uzun süre söz isteyen Mercan’a söz verilmedi. Mikrofonu almak için hamle yapan Mercan’a engel olununca, kürsüye yönelip eliyle vurarak tepkisini gösterdi. Bu sırada başka bir partili, kürsüyü devirdi.

Yaşanan gerginlik kısa sürede arbedeye dönüştü. Kongreye bir süre ara verilirken, olayların yatışmasının ardından genel kurul yeniden başladı.