İYİ Parti Manisa İl Başkanı Yunus Koca ve yönetimi görevden alındı

İYİ Parti Genel Merkezi, 8 Kasım 2025 tarihinde göreve gelen Manisa İl Başkanı Yunus Koca ve il yönetim kurulunu görevden aldı. Kararın gerekçesine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
İYİ Parti Manisa İl Başkanı Yunus Koca ve yönetimi görevden alındı
İYİ Parti Manisa teşkilatında 8 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen 4. Olağan Kongre'de İl Başkanlığı'na seçilen Yunus Koca ve il yönetim kurulu, Genel Merkez kararıyla görevden alındı.

İYİ Parti Genel Merkezi tarafından hazırlanan 27 Nisan 2026 tarihli resmi yazıda, görevden alma kararının Siyasi Partiler Kanunu ve parti tüzüğünün ilgili maddeleri doğrultusunda Başkanlık Divanı toplantısında alındığı bildirildi. Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün imzasını taşıyan karar, Genel Başkan D. Müsavat Dervişoğlu tarafından onaylandı.

Delegelerin oylarıyla göreve gelen Yunus Koca ve yönetiminin görevden alınma nedenine dair resmi bir bilgilendirme henüz paylaşılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

