İYİ Parti Mansur Yavaş'ı suçladı

İyi Parti aday tanıtım toplantısında yaşananların ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım’dan ilk açıklama geldi. Yıldırım, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef tahtasına koydu, “paralı askerleriyle ucuz bir oyun oynamaya çalışmıştır” dedi. İyi Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Yıldırım, seçimlere iş birliği yapmadan girilme kararının üzerine Yavaş’ın birçok ismi partisinden istifa ettirdiğini söyledi. Yıldırım, Mansur Yavaş’ın İyi Parti’nin içişleri müdahale etmeye çalıştığını da belirtti. İyi Parti Genel Başkanı Merak Akşener de partisine CHP'den kurumsal operasyon yapıldığını söylemişti. Akşener, Erkem İmamoğlu'nu hedef almıştı.

Öte yandan İyi Parti’de kurucu ve yöneticilerden oluşan 16 isim “kral çıplak” diyerek istifa etti. İstifa eden isimler Meral Akşener’in timsah gözyaşları döktüğünü savundu.



