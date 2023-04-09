İyi Parti Milletvekili aday listesi açıklandı
İyiParti de milletvekili adayı listesini açıklarken, bazı şehirlerde aday çıkarmadı. İşte İyi Parti'nin milletvekili adayları listesi...
İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, aday listesini YSK'ya teslim etti.
İyi Parti, Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın ve Düzce'de milletvekili adayı göstermedi.
İşte İl İl İyi Parti'nin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Aday Listesi:
İYİ PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ADANA 1 AYYÜCE TÜRKEŞ
ADANA 2 BİLAL BİLİCİ
ADANA 3 GÖKTÜRK BOYVADAOĞLU
ADANA 4 MEHMET SERTAÇ DURAK
ADANA 5 ŞULE GÖK TÜDEŞ
ADANA 6 REMZİ OĞUZ YILMAZ
ADANA 7 BURAK YİĞENOĞLU
ADANA 8 İSA AYANOĞLU
ADANA 9 BAHADIR CEYHANLI
ADANA 10 ERDİNÇ ANTEPÜZÜMÜ
ADANA 11 NİHAL AĞCA
ADANA 12 ERKAN CAN
ADANA 13 ERCAN ATALAY
ADANA 14 SİNEM ULUDAMAR
ADANA 15 HÜLYA AKKÖZ
İYİ PARTİ AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AFYONKARAHİSAR 1 HAKAN ŞEREF OLGUN
AFYONKARAHİSAR 2 MUSTAFA ENİS ARABACI
AFYONKARAHİSAR 3 SAFFET ACAR
AFYONKARAHİSAR 4 OKŞAN ULUSOY EFE
AFYONKARAHİSAR 5 GÖNÜL AR GÜNGÖR
AFYONKARAHİSAR 6 İBRAHİM ACAR
İYİ PARTİ AĞRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AĞRI 1 ÖZHAN KOÇİNTAR
AĞRI 2 METİN AYDEMİR
AĞRI 3 KENAN KAÇMAZ
AĞRI 4 ÇAĞDAŞ ÇELİK
İYİ PARTİ AMASYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AMASYA 1 İBRAHİM MERMER
AMASYA 2 MEHMET KİP
AMASYA 3 HİKMET RUŞEN MENEKŞE
İYİ PARTİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ANKARA-1 1 KORAY AYDIN
ANKARA-1 2 AHMET EŞREF FAKIBABA
ANKARA-1 3 KEVSER OFLUOĞLU
ANKARA-1 4 YETKİN ÖZTÜRK
ANKARA-1 5 MİNE BAŞ
ANKARA-1 6 BURÇİN ÇİÇEK
ANKARA-1 7 METEHAN ERDEM
ANKARA-1 8 OSMAN TOPAL
ANKARA-1 9 ONUR HONDOROĞLU
ANKARA-1 10 ECE ÖZEN AKAN
ANKARA-1 11 AHMET ALTIPARMAK
ANKARA-1 12 AHMET ERENOĞLU
ANKARA-1 13 MUHAMMET ECEL
İYİ PARTİ ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ANKARA-2 1 ADNAN BEKER
ANKARA-2 2 SEDAT AKSAKALLI
ANKARA-2 3 UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ
ANKARA-2 4 FATMA ÖZKAN
ANKARA-2 5 MUHARREM BEŞİR
ANKARA-2 6 RAMAZAN DEĞERLİ
ANKARA-2 7 ERDOĞAN YILDIRIM
ANKARA-2 8 FATMA GÜLÜMSER BİROL
ANKARA-2 9 NADİR ÇETİNKAYA
ANKARA-2 10 ÖZCAN DAĞGEÇ
ANKARA-2 11 ELMAS YAĞMUR
İYİ PARTİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ANKARA-3 1 YÜKSEL ARSLAN
ANKARA-3 2 KÜRŞAD ZORLU
ANKARA-3 3 FATİH KOCA
ANKARA-3 4 SEVİN ÇAĞLAYAN
ANKARA-3 5 TAMER KAYAALP
ANKARA-3 6 SERDAR SARGIN
ANKARA-3 7 MEHMET ARSLAN
ANKARA-3 8 KADRİYE ÜNLER
ANKARA-3 9 BERNA ŞAHİN
ANKARA-3 10 SEVGİ YALAV
ANKARA-3 11 MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRK
ANKARA-3 12 MEHTAP DEMİRHAN ÖZDEMİR
İYİ PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ANTALYA 1 UĞUR POYRAZ
ANTALYA 2 AYKUT KAYA
ANTALYA 3 ALİ ADNAN KAYA
ANTALYA 4 AYŞEN KURT
ANTALYA 5 SERKAN TETİK
ANTALYA 6 İLHAMİ OKUDAN
ANTALYA 7 MEHMET BAŞARAN
ANTALYA 8 NESRİN ÜNAL
ANTALYA 9 MUSA ERTUĞAN
ANTALYA 10 MESUT YILMAZ
ANTALYA 11 DURMUŞ KAPLAN
ANTALYA 12 ARİF KOCABIYIK
ANTALYA 13 BAŞAK KARATAŞ
ANTALYA 14 DURMUŞ ALİ ARSLAN
ANTALYA 15 NEŞE TOKER
ANTALYA 16 LEVENT ÖZDEMİR
ANTALYA 17 HATİCE AVCI
İYİ PARTİ ARTVİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ARTVİN 1 HAMZA GEZMİŞ
ARTVİN 2 HÜSEYİN IŞIK
İYİ PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AYDIN 1 ÖMER KARAKAŞ
AYDIN 2 AHMET ERTÜRK
AYDIN 3 TUĞÇE CANPOLAT YILMAZ
AYDIN 4 ERHAN ALGAN
AYDIN 5 SEMRA YÜCEL
AYDIN 6 FEVZİ KÖSE
AYDIN 7 CEMAL SARI
AYDIN 8 PINAR ÖNCER
İYİ PARTİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
BALIKESİR 1 TURHAN ÇÖMEZ
BALIKESİR 2 ÖZLEM URAL
BALIKESİR 3 NEDİM TUNA
BALIKESİR 4 KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK
BALIKESİR 5 NİLGÜN BAŞARAN
BALIKESİR 6 MUSTAFA LEMİ AYTEKİN
BALIKESİR 7 METİN ÖZGÜR
BALIKESİR 8 KEMAL GİRGİN
BALIKESİR 9 MEHMET ÇALIK
İYİ PARTİ BİLECİK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
BİLECİK 1 HALİL AYDOĞDU
BİLECİK 2 EREN GÜVEN
İYİ PARTİ BİNGÖL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
BİNGÖL 1 HASAN KIZILBOĞA
BİNGÖL 2 SEMA TANİN
BİNGÖL 3 AHMET ARPA
İYİ PARTİ BİTLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
BİTLİS 1 EDİP SAFTER GAYDALI
BİTLİS 2 LEVENT NASIR
BİTLİS 3 MAŞALLAH ASLAN
İYİ PARTİ BOLU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
BOLU 1 AHMET ÖRNEKBAŞ
BOLU 2 İRFAN BAYAR
BOLU 3 SUAT ORHAN
İYİ PARTİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
BURDUR 1 FARUK ERKAN
BURDUR 2 SAFA SÖNMEZ
BURDUR 3 MEHMET YAVAŞ
İYİ PARTİ BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
BURSA-1 1 YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
BURSA-1 2 SEVİNÇ ATABAY
BURSA-1 3 YÜKSEL YILMAZ
BURSA-1 4 ŞEYDA ŞAHİN
BURSA-1 5 YAHYA BAHADIR
BURSA-1 6 BİRGÜL YILDIZ GÜNAY
BURSA-1 7 RESÜL KAPLAN
BURSA-1 8 ÖZGÜR ŞİMŞEK
BURSA-1 9 EVREN ŞAHİN
BURSA-1 10 FEYZA TEMEL
İYİ PARTİ BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
BURSA-2 1 HASAN TOKTAŞ
BURSA-2 2 İBRAHİM ALAGÖZ
BURSA-2 3 ORHAN ÖZER
BURSA-2 4 SERMİN CAN ÖZENSOY
BURSA-2 5 ERDAL AY
BURSA-2 6 HATİCE DENİZ
BURSA-2 7 ZAFER MİLLİ
BURSA-2 8 OSMAN ATALAY AKMAN
BURSA-2 9 ENVER YENİÇERİ
BURSA-2 10 DİLEK DURAK
İYİ PARTİ ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ÇANAKKALE 1 RIDVAN UZ
ÇANAKKALE 2 CENGİZ YALÇIN
ÇANAKKALE 3 ZİŞAN ÖZAYDIN
ÇANAKKALE 4 MEVLÜT İNANÇ
İYİ PARTİ ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ÇANKIRI 1 MEHMET ALİ KARAMEMİŞ
ÇANKIRI 2 OYA YAKIN
İYİ PARTİ DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
DENİZLİ 1 YASİN ÖZTÜRK
DENİZLİ 2 İBRAHİM ŞENEL
DENİZLİ 3 KADİR TATIK
DENİZLİ 4 ŞEBNEM BABABALIM YAĞCI
DENİZLİ 5 UĞUR ÇİZMECİOĞLU
DENİZLİ 6 VEYSEL KARAÇOR
DENİZLİ 7 NAZLI YAŞATÜRK
İYİ PARTİ DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
DİYARBAKIR 1 VEJDİN ENSARİOĞLU
DİYARBAKIR 2 MUSTAFA ŞENAY CANORUÇ
DİYARBAKIR 3 ERDAL YILMAZ
DİYARBAKIR 4 HÜSEYİN GÜRAN
DİYARBAKIR 5 SEÇİL AKIN
DİYARBAKIR 6 MEHMET EMİN EKİN
DİYARBAKIR 7 AHMET BAŞARİ
DİYARBAKIR 8 KENAN KAYA
DİYARBAKIR 9 EMRULLAH ÇERİ
DİYARBAKIR 10 YAKUP ÖZKAYA
DİYARBAKIR 11 NAZIM KAYA
DİYARBAKIR 12 ERKAN YILMAZ
İYİ PARTİ EDİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
EDİRNE 1 MEHMET AKALIN
EDİRNE 2 DİLEK KIRMIZI
EDİRNE 3 HASAN HAKAN ŞAHİN
EDİRNE 4 HÜSEYİN ERKİN
İYİ PARTİ ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ELAZIĞ 1 İRFAN SÖNMEZ
ELAZIĞ 2 YÜKSEL ERCAN
ELAZIĞ 3 ABDULKERİM EFLATUN
ELAZIĞ 4 ŞENAY ALADAĞ DEMİREL
ELAZIĞ 5 NAHİT BAYKARA
İYİ PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ERZURUM 1 ZEKAİ KAYA
ERZURUM 2 MELİH KIRKPINAR
ERZURUM 3 FATMA CANAN UÇAR
ERZURUM 4 FATİH ARAS
ERZURUM 5 FATİH KARATAŞ
ERZURUM 6 ESRA AKPINAR
İYİ PARTİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ESKİŞEHİR 1 İDRİS NEBİ HATİPOĞLU
ESKİŞEHİR 2 ÖZLEM AYRANCI
ESKİŞEHİR 3 MELİH AYDIN
ESKİŞEHİR 4 ÖMER İBRAHİM SAYIN
ESKİŞEHİR 5 HAKAN KAYMAK
ESKİŞEHİR 6 YAĞMUR GÜRSÖĞÜT
İYİ PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
GAZİANTEP 1 MEHMET MUSTAFA GÜRBAN
GAZİANTEP 2 MEHMET AY
GAZİANTEP 3 MEHMET ÖZBERK
GAZİANTEP 4 MEDİNE İLAY YILDIRIM
GAZİANTEP 5 MUSTAFA ALTUNBAŞ
GAZİANTEP 6 MEHMET MURAT YAPRAK
GAZİANTEP 7 MESUT NİZİPLİOĞLU
GAZİANTEP 8 SEMA ALBAYRAM
GAZİANTEP 9 MEHMET ALİ YILDIRIM
GAZİANTEP 10 TİBET EKİNCİ
GAZİANTEP 11 OKTAY İYİSARAÇ
GAZİANTEP 12 NERMİN TUZCU
GAZİANTEP 13 HASAN ALPDOĞAN
GAZİANTEP 14 ABUBEKİR TEK
İYİ PARTİ GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
GİRESUN 1 ÜNZİLE YÜKSEL
GİRESUN 2 HAKAN BEKTAŞ
GİRESUN 3 KAYA YILDIZ
GİRESUN 4 MUSTAFA DİZDAR
İYİ PARTİ GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
GÜMÜŞHANE 1 MUZAFFER ALTIPARMAK
GÜMÜŞHANE 2 BEDRİ AĞAÇ
İYİ PARTİ HATAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HATAY 1 ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN
HATAY 2 GÖKHAN ZAN
HATAY 3 GÜLÜMSER CEYLAN KÖLE
HATAY 4 SARPER DAVUT
HATAY 5 İLYAS UYGUR
HATAY 6 MEHMET OĞUZ TURAN
HATAY 7 AYLİN ANIL ARSLAN
HATAY 8 OSMAN AĞCA
HATAY 9 ÇAĞATAY KARAMANOĞLU
HATAY 10 MUHAMMET MUSTAFA BALCI
HATAY 11 TUNA EBRU ÖZDEMİR
İYİ PARTİ ISPARTA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ISPARTA 1 AYLİN CESUR
ISPARTA 2 TİMUÇİN KODAMAN
ISPARTA 3 İSMET YILMAZ
ISPARTA 4 FARUK TORUN
İYİ PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MERSİN 1 BURHANETTİN KOCAMAZ
MERSİN 2 AYDIN ENES SEYDANLIOĞLU
MERSİN 3 ALİ ER
MERSİN 4 ESRA KAHRAMAN
MERSİN 5 ÖZER ÖZEL
MERSİN 6 MEHMET TURGUT
MERSİN 7 YÜKSEL ÇELİK
MERSİN 8 ESİN ERKOÇ
MERSİN 9 ALİ RIZA ÖZDENİZ
MERSİN 10 MEHMET TÜRE
MERSİN 11 MEHMET YUNUS SEVEN
MERSİN 12 MUSTAFA ATEŞ
MERSİN 13 HİLAL USTA
İYİ PARTİ İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İSTANBUL-1 1 NİMET ÖZDEMİR
İSTANBUL-1 2 BURAK AKBURAK
İSTANBUL-1 3 MUSTAFA CİHAN PAÇACI
İSTANBUL-1 4 BAVER MİROĞLU
İSTANBUL-1 5 DURSUN ÇOLAK
İSTANBUL-1 6 TAHA ORHUN ERTÜRKMEN
İSTANBUL-1 7 ALİ COŞKUN
İSTANBUL-1 8 EMİNE KÜÇÜKALİ
İSTANBUL-1 9 RAŞİT EMİR SÜER
İSTANBUL-1 10 MURAT KARAMAN
İSTANBUL-1 11 VEDAT BAYRAM
İSTANBUL-1 12 YÜCEL COŞKUN
İSTANBUL-1 13 OĞUZHAN HASAR
İSTANBUL-1 14 HATİCE DİLRUBA OĞULCUKLU
İSTANBUL-1 15 CEVAT SARAÇ
İSTANBUL-1 16 YÜCEL AYDIN
İSTANBUL-1 17 MERAL ALEMDAR
İSTANBUL-1 18 AHMET ÇELEBİ
İSTANBUL-1 19 AHMET SELÇUK CAN
İSTANBUL-1 20 İHSAN ÖNDER ALBAYRAK
İSTANBUL-1 21 AYSEL KIRALİ
İSTANBUL-1 22 HÜLYA ARICI
İSTANBUL-1 23 UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ
İSTANBUL-1 24 BARIŞ TAVLAŞOĞLU
İSTANBUL-1 25 KADİR KÜRŞAT ARSLAN
İSTANBUL-1 26 BÜLENT ASLAN
İSTANBUL-1 27 RAMAZAN UĞURAL
İSTANBUL-1 28 MEHMET ERİŞEN
İSTANBUL-1 29 ARİF TEVETOĞLU
İSTANBUL-1 30 AYŞE KIRAÇ
İSTANBUL-1 31 ERDAL DEMİR
İSTANBUL-1 32 SEDAT GÜRKAN
İSTANBUL-1 33 SEVİM DEMİR
İSTANBUL-1 34 CELAL MAHMUT SOLAK
İSTANBUL-1 35 NAZLI YURDUSEVEN
İYİ PARTİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İSTANBUL-2 1 MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU
İSTANBUL-2 2 SALİM ENSARİOĞLU
İSTANBUL-2 3 BAHATTİN BAHADIR ERDEM
İSTANBUL-2 4 ECE GÜNER
İSTANBUL-2 5 HATİCE CEREN YILMAZ
İSTANBUL-2 6 HATİCE KAYALI
İSTANBUL-2 7 MÜJDAT ÖZTÜRK
İSTANBUL-2 8 MUSTAFA YAZICI
İSTANBUL-2 9 ABDULLAH ŞALCI
İSTANBUL-2 10 ALİ ÇELİK
İSTANBUL-2 11 FİSUN MEHLİKA TOCA
İSTANBUL-2 12 İSMET KOÇAK
İSTANBUL-2 13 ALİ AKGÜN
İSTANBUL-2 14 ERİŞ CESUR
İSTANBUL-2 15 BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI
İSTANBUL-2 16 ERHAN ÖZKAN
İSTANBUL-2 17 BİLAL UZUN
İSTANBUL-2 18 GÖKHAN KARGI
İSTANBUL-2 19 HASAN HOŞBEN
İSTANBUL-2 20 RAİF GÜLER
İSTANBUL-2 21 ASLIHAN ELİBOL
İSTANBUL-2 22 YILMAZ DAĞDELEN
İSTANBUL-2 23 MUSTAFA ALKAN KÜÇÜKLER
İSTANBUL-2 24 NAZLI ASPAY ŞENER
İSTANBUL-2 25 AFFAN MAHMUT KEÇECİ
İSTANBUL-2 26 ARZU BAŞKAN
İSTANBUL-2 27 ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ
İYİ PARTİ İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İSTANBUL-3 1 ERSİN BEYAZ
İSTANBUL-3 2 SEYİTHAN İZSİZ
İSTANBUL-3 3 AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU
İSTANBUL-3 4 ŞÜKRÜ KULEYİN
İSTANBUL-3 5 CELAL KARAPINAR
İSTANBUL-3 6 HAMZA YURTSEVER
İSTANBUL-3 7 ALİ KIDIK
İSTANBUL-3 8 MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ
İSTANBUL-3 9 METİN BOZKURT
İSTANBUL-3 10 FEVZİ FATİH OĞUZ
İSTANBUL-3 11 ETHEM BAYKAL
İSTANBUL-3 12 ÜLKÜ AYAYDIN
İSTANBUL-3 13 DOĞAN AVCI
İSTANBUL-3 14 ADNAN SİNAN ÇAKIROĞLU
İSTANBUL-3 15 AYHAN BÖLÜKBAŞI
İSTANBUL-3 16 METE KOCA
İSTANBUL-3 17 SURURİ KARABAL
İSTANBUL-3 18 NAZMİYE İZGİN
İSTANBUL-3 19 SEVİNÇ GÜMÜŞ
İSTANBUL-3 20 MEHMET ALİ UYKUR
İSTANBUL-3 21 ZEKİ BULGAN
İSTANBUL-3 22 ARZU ÖNŞEN
İSTANBUL-3 23 ŞULE AĞAÇAYAK ERSOY
İSTANBUL-3 24 HÜRANA GÜNGÖR
İSTANBUL-3 25 MELİHA APAYDIN
İSTANBUL-3 26 ARZU ŞİMŞEK
İSTANBUL-3 27 BUSE ALBAYRAK
İSTANBUL-3 28 MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ
İSTANBUL-3 29 ATAKAN ÖZKAN
İSTANBUL-3 30 HASAN KAYA
İSTANBUL-3 31 ŞEREF TAMTÜRK
İSTANBUL-3 32 ASİYE KÜÇÜKYILMAZ
İSTANBUL-3 33 BURAK USTALI
İSTANBUL-3 34 KÜRŞAT ÖZER
İSTANBUL-3 35 SELMA SARICIOĞLU ÇALIŞKAN
İSTANBUL-3 36 FİLİZ ÇELİK
İYİ PARTİ İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İZMİR-1 1 DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
İZMİR-1 2 ÜMİT ÖZLALE
İZMİR-1 3 ÖZTÜRK KESKİN
İZMİR-1 4 ÜLKÜ DOĞAN
İZMİR-1 5 ALİ TOPÇU
İZMİR-1 6 FİGEN YILDIRIM
İZMİR-1 7 LÜTFİ İLTERİŞ ÖNEY
İZMİR-1 8 İSMAİL AYBARS AKSOY
İZMİR-1 9 ASLAN SEZGİN
İZMİR-1 10 GİZEM ALBAŞ
İZMİR-1 11 KAAN ALTINDAĞ
İZMİR-1 12 MURAT ÇAKAR
İZMİR-1 13 HASAN YILDIZ
İZMİR-1 14 GÜLŞAH SAKAR
İYİ PARTİ İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İZMİR-2 1 HÜSMEN KIRKPINAR
İZMİR-2 2 YİĞİT KARAKIŞ
İZMİR-2 3 ARZU YILDIRIM
İZMİR-2 4 TAMER CÜCÜ
İZMİR-2 5 DİNÇER IŞIKTAŞ
İZMİR-2 6 MÜJDE HARPUT APAK
İZMİR-2 7 MÜMİN YALÇINKAYA
İZMİR-2 8 YELİZ ÇULHA
İZMİR-2 9 BÜLENT UYGUR
İZMİR-2 10 MİRAN BACGEROĞLU
İZMİR-2 11 MUSTAFA NURİ DENİZ
İZMİR-2 12 NAZLI BUKET KARASU
İZMİR-2 13 MEHMET HALİS KÖSE
İZMİR-2 14 MEHMET EMİN CANTÜRK
İYİ PARTİ KARS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
KARS 1 ALPASLAN YÜCE
KARS 2 AYTAÇ ERMAN KESGİN
KARS 3 AYŞE TARLAK YILMAZ
İYİ PARTİ KASTAMONU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
KASTAMONU 1 AHMET KATAR
KASTAMONU 2 METİN ATEŞ
KASTAMONU 3 MUSTAFA GÜVENÇ
İYİ PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
KAYSERİ 1 DURSUN ATAŞ
KAYSERİ 2 ABDULLAH İLKER SUNGUR
KAYSERİ 3 HÜSEYİN CENGİZ GÜRBÜZ
KAYSERİ 4 BETÜL TOSUN
KAYSERİ 5 KAZIM YÜCEL
KAYSERİ 6 SERAP DURMUŞ
KAYSERİ 7 SÜLEYMAN BOZKURT
KAYSERİ 8 MEHMET SEBATİ ATAMAN
KAYSERİ 9 SEDAT KILINÇ
KAYSERİ 10 BELGÜZAR KILIÇ
İYİ PARTİ KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
KIRKLARELİ 1 TÜRKER YÖRÜKÇÜOĞLU
KIRKLARELİ 2 SİBEL PİŞKİN
KIRKLARELİ 3 HİLMİ KAHRAMAN
İYİ PARTİ KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
KIRŞEHİR 1 TURAN YILDIRIM
KIRŞEHİR 2 ASAF KAYAOĞLU
İYİ PARTİ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
KOCAELİ 1 LÜTFÜ TÜRKKAN
KOCAELİ 2 ŞANBAZ YILDIZ
KOCAELİ 3 MEHMET KAMİL ŞİRİN
KOCAELİ 4 PELİN FİLİZ COŞTUR
KOCAELİ 5 NESLİ GÖKÇE KONDU ÇAĞLAYAN
KOCAELİ 6 ALİPAŞA NAİPOĞLU
KOCAELİ 7 ABDULKADİR ERBAĞCI
KOCAELİ 8 YÜKSEL ERCAN
KOCAELİ 9 ÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK
KOCAELİ 10 HASAN SIR
KOCAELİ 11 SEDA BÜYÜKKARA
KOCAELİ 12 GÜZİN AŞKIN ALPARSLAN ATALI
KOCAELİ 13 AŞKIN ÖZÖN
KOCAELİ 14 SAVAŞ EMİNOĞLU
İYİ PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
KONYA 1 ÜNAL KARAMAN
KONYA 2 FAHRETTİN YOKUŞ
KONYA 3 SELİN TOZOĞLU
KONYA 4 OSMAN FEDAİ
KONYA 5 SÜLEYMAN ŞENOL
KONYA 6 YAŞAR YAMAN
KONYA 7 TOLUNAY ÖZÇELİK
KONYA 8 ESRA TOTAN
KONYA 9 NURİ ÜNALAN
KONYA 10 ERHAN GÖKMEN
KONYA 11 HASAN HÜSEYİN HADİMLİ
KONYA 12 ADNAN AYYILDIZ
KONYA 13 İSMAİL AFŞAR
KONYA 14 İBRAHİM ÇALIŞKAN
KONYA 15 SEMA VADİ
İYİ PARTİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
KÜTAHYA 1 ORHAN ÖZATİK
KÜTAHYA 2 SEYDİ KARAKUŞ
KÜTAHYA 3 EROL ERTÜRK
KÜTAHYA 4 NURCAN DUYGU
KÜTAHYA 5 TANSU COŞKUN
İYİ PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MALATYA 1 ŞEYHMUS GÖÇMEZ
MALATYA 2 ATİLLA ŞAHİN
MALATYA 3 ELİF APOHAN
MALATYA 4 SELÇUK HAN
MALATYA 5 METİN KAPIDERE
MALATYA 6 MENİJE NUR ÖZCAN
İYİ PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MANİSA 1 ŞENOL SUNAT
MANİSA 2 HASAN ERYILMAZ
MANİSA 3 FİLİZ TUĞÇE AYRANCI İPLİKÇİ
MANİSA 4 MEHMET KOÇ
MANİSA 5 GÜRHAN ÖZCAN
MANİSA 6 ORKUN ŞIKTAŞLI
MANİSA 7 ASLI ÖZ
MANİSA 8 KAZIM ÖZSOY
MANİSA 9 BİRGÜL BOZKURT
MANİSA 10 MEHMET DOĞAN
İYİ PARTİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
KAHRAMANMARAŞ 1 AHMET ÇABUKEL
KAHRAMANMARAŞ 2 NESLİHAN KOCA NERGİZ
KAHRAMANMARAŞ 3 ZİYA DUMLUPINAR
KAHRAMANMARAŞ 4 BURAK SERT
KAHRAMANMARAŞ 5 ŞEYMA AYTEMİZ ARSLANTÜRK
KAHRAMANMARAŞ 6 İRFAN MERT YIKAN
KAHRAMANMARAŞ 7 EMİNE LEBLEBİCİ
KAHRAMANMARAŞ 8 SERDAL KURTOĞLU
İYİ PARTİ MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MARDİN 1 ENVER ABEŞ
MARDİN 2 SONGÜL SADİOĞLU
MARDİN 3 ABDULLAH KARAKEÇİ
MARDİN 4 ABDULMUTALİP IRMAK
MARDİN 5 ŞEYHMUS MUSAOĞLU
MARDİN 6 AZİZ ARDA UĞUR
İYİ PARTİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MUĞLA 1 METİN ERGUN
MUĞLA 2 BEHÇET SAATCI
MUĞLA 3 MEHMET TOSUN
MUĞLA 4 GÜLGÜN ÇOLAKOĞLU
MUĞLA 5 AYFER İLHAN ÖÇER
MUĞLA 6 TULGAY HASAR
MUĞLA 7 ÖMER KAYA
İYİ PARTİ MUŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MUŞ 1 MÜMTAZ YAVUZ
MUŞ 2 UMUT DENİZ GÜNEYSU
MUŞ 3 EFEKAN KEMALOĞLU
İYİ PARTİ NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
NEVŞEHİR 1 RASİM ARI
NEVŞEHİR 2 MESUT ERDOĞAN
NEVŞEHİR 3 AYŞE GÖL MIHÇI
İYİ PARTİ NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
NİĞDE 1 MÜMİN İNAN
NİĞDE 2 OLGUN EYTEMİŞ
NİĞDE 3 FETDAH GÜLTEKİN
İYİ PARTİ ORDU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ORDU 1 İDRİS NAİM ŞAHİN
ORDU 2 ONUR ŞAHİN
ORDU 3 ÇİĞDEM ÇELENK KARAKAYA
ORDU 4 MURAT VARDAL
ORDU 5 EBRU AVCI BAŞARAN
ORDU 6 FEYZA NUR YALÇIN ÖNER
İYİ PARTİ SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SAKARYA 1 ÜMİT DİKBAYIR
SAKARYA 2 SELÇUK KILIÇASLAN
SAKARYA 3 ARZU AKÇALIŞKAN
SAKARYA 4 EDİZ SERDİP DOKUMACI
SAKARYA 5 DUYGU ÇETİNKAYA ACAR
SAKARYA 6 YUNUS AYDEMİR
SAKARYA 7 ALPER ALPAY
SAKARYA 8 HAKAN BAYKAL
İYİ PARTİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SAMSUN 1 ERHAN USTA
SAMSUN 2 İMREN NİLAY TÜFEKÇİ
SAMSUN 3 AHMET KARKUCAK
SAMSUN 4 YUNUS GÜN
SAMSUN 5 BİRSEN ÖZTÜRK
SAMSUN 6 HALİL İBRAHİM YALGIN
SAMSUN 7 EFE AYDIN
SAMSUN 8 UFUK GÜLŞEN
SAMSUN 9 KAZIM CAN ŞEN
İYİ PARTİ SİİRT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SİİRT 1 İLHAN YİĞİT
SİİRT 2 SERVET TARDUŞ
SİİRT 3 ABDULMECİT NAS
İYİ PARTİ SİNOP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SİNOP 1 YILMAZ ŞANLAN
SİNOP 2 BAKİ TAŞKIRAN
İYİ PARTİ SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SİVAS 1 CELAL DAĞGEZ
SİVAS 2 AHMET BOZDOĞAN
SİVAS 3 SERAP BOZPOLAT AYAN
SİVAS 4 MERVE YILDIZ YARAY
SİVAS 5 TOLGA SAY
İYİ PARTİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
TEKİRDAĞ 1 SELCAN HAMŞIOĞLU
TEKİRDAĞ 2 SERTAÇ ALKAYA
TEKİRDAĞ 3 HAZIM TAMER DODURKA
TEKİRDAĞ 4 ZEKİ UZUN
TEKİRDAĞ 5 AYNUR ÇEŞMELİLER
TEKİRDAĞ 6 ŞERAFETDİN TERZİ
TEKİRDAĞ 7 MEHMET İLKER ATASEVER
TEKİRDAĞ 8 CEM CAVCAR
İYİ PARTİ TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
TOKAT 1 FATİH DEMİRKOL
TOKAT 2 MURAT TOYCAN SELÇUK
TOKAT 3 ALİ KARACA
TOKAT 4 ŞADAN İPKİN
TOKAT 5 MUHAMMET ALPEREN ELDEMİR
İYİ PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
TRABZON 1 YAVUZ AYDIN
TRABZON 2 ASLAN GÜNER
TRABZON 3 SERPİL AKÇAY
TRABZON 4 TAHSİN AKYÜZ
TRABZON 5 AKIN ÇELİK
TRABZON 6 BÜLENT ARSLAN
İYİ PARTİ TUNCELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
TUNCELİ 1 ROZAN ALİ FAYIK
İYİ PARTİ ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ŞANLIURFA 1 EMİN YETİM
ŞANLIURFA 2 MUHAMMET ALİ ARUSOĞLU
ŞANLIURFA 3 MUSA MANGAL
ŞANLIURFA 4 MAHMUT SUBAŞI
ŞANLIURFA 5 CEM KARAKEÇİLİ
ŞANLIURFA 6 MEHMET ŞAHİN GÜLEL
ŞANLIURFA 7 MEHMET EMİN GÜVENÇ
ŞANLIURFA 8 MUSTAFA DİRİER
ŞANLIURFA 9 HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN
ŞANLIURFA 10 GÜLCAN CENGİZ
ŞANLIURFA 11 MEHMET HAMCAN
ŞANLIURFA 12 MEHMET YILDIRIM
ŞANLIURFA 13 ÖMER FARUK AİŞEOĞLU
ŞANLIURFA 14 İHSAN KAYA
İYİ PARTİ UŞAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
UŞAK 1 MUHAMMET GÜR
UŞAK 2 DALYAN ÖZDEMİR
UŞAK 3 TOLGA PİRİNÇCİ
İYİ PARTİ YOZGAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
YOZGAT 1 LÜTFULLAH KAYALAR
YOZGAT 2 ALİ KEVEN
YOZGAT 3 İSMAİL YILMAZ
YOZGAT 4 NAFİYE BALÇIK
İYİ PARTİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ZONGULDAK 1 EVRİM BALBALOĞLU
ZONGULDAK 2 TOLGA GÖREN
ZONGULDAK 3 MEHMET BATU MÜFTÜOĞLU
ZONGULDAK 4 MUSTAFA ADİL ÖZKAN
ZONGULDAK 5 RENDA OKAY
İYİ PARTİ AKSARAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AKSARAY 1 TURAN YALDIR
AKSARAY 2 ALİ ABBAS ERTÜRK
AKSARAY 3 NACİYE AKKUŞ TÜRK
AKSARAY 4 GÜRSEL KESKİN
İYİ PARTİ BAYBURT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
BAYBURT 1 KARABEY KADRİ KARAOĞLU
İYİ PARTİ KARAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
KARAMAN 1 ATİLA ZORLU
KARAMAN 2 ZİHNİ KOCAERKEK
KARAMAN 3 FADİME HARMANİZİ
İYİ PARTİ KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
KIRIKKALE 1 BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK
KIRIKKALE 2 ORHAN KILIÇ
KIRIKKALE 3 SEVİM PEHLİVANLI ÖZBEK
İYİ PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ŞIRNAK 1 ADİL ÖZÇINAR
ŞIRNAK 2 NURETTİN İLÇİ
ŞIRNAK 3 OSMAN FERFOOĞLU
ŞIRNAK 4 DOĞUKAN YAYCI
İYİ PARTİ ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ARDAHAN 1 AYTEKİN KAYA
ARDAHAN 2 NABİRE REÇBER
İYİ PARTİ IĞDIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
IĞDIR 1 KEREM AKBULUT
IĞDIR 2 TAMER BAŞARAN
İYİ PARTİ YALOVA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
YALOVA 1 AYHAN KÜÇÜK
YALOVA 2 ERSİN AKYÜZ
YALOVA 3 ELİF AKYOL TOSUN
İYİ PARTİ KARABÜK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
KARABÜK 1 KÜBRA DURSUN
KARABÜK 2 İSMAİL YALAV
KARABÜK 3 OZAN CANYURT
İYİ PARTİ KİLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
KİLİS 1 MUSTAFA ARAZ
KİLİS 2 MUSTAFA POLAT
İYİ PARTİ OSMANİYE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
OSMANİYE 1 ELİF LOĞOĞLU
OSMANİYE 2 MEHMET DEMİR
OSMANİYE 3 ADEM KIDIK
OSMANİYE 4 FATİH KILINÇ