İyi Parti milletvekili Ağıralioğlu, Akşener'i yerden yere vurdu!

İyi Parti milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP Eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşmesine ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu duruma kayıtsız kalmasına çok sert tepki gösterdi.

İyi Parti milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, 14 Mayıs'ta gerçekleşmesi öngörülen seçimlerin pazarlık konusuna dönüştüğünü ve terör gölgesinde gerçekleşeceğini belirterek "HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür" dedi.