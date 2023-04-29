İyi Parti mitinginde meydan boş kaldı
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum'da partisi adına bir miting düzenledi. Akşener'in hitap ettiği meydandaki dev boşluk dikkat çekti.
Söz konusu görüntüler, geçtiğimiz günlerde "Baraj altında kaldık" itirafında bulunan İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın sözlerini akıllara getirdi.
Parti içi huzursuzlukların arttığı dönemde vatandaşın da ilgisini kaybeden İyi Parti, meydanları dolduramadı.
İyi Parti, Konya ve Kayseri mitinglerinde hüsrana uğradı. 2 mitingde boş miting meydanlarıyla karşılaşan Akşener, Denizli mitingini iptal etmek zorunda kaldı.
Kayseri mitinginde Mansur Yavaş'ın konuşmasının ardından sahneye Akşener çıkınca alanı terk etmişti.
İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Altılı Masa'daki liste krizleri sonrasında yaptığı paylaşımla, partilerinin baraj altında kaldığını itiraf etmişti.
Çıray, geçtiğimiz gün de "Çok düştük toparlayamıyoruz" diyerek İyi Parti'nin içine düştüğü durumu özetlemişti.
8 maddede çöküşü anlatan Çıray, Meral Akşener'in masadan kalkması, masadaki sürecin yönetilememesi, derin güven kaybı ve liste krizi gibi nedenlerle oylarının eridiğine dikkat çekmişti.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi