İyi Parti olağanüstü toplandı
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kurmaylarıyla görüşmek üzere genel merkeze gitti. İyi Parti'nin Altılı Masa'dan ayrılması sonrası gerçekleşen toplantı dikkat çekti.
İyi Parti Genel Başkanı Akşener’i genel merkez ek binasına gelişinde İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve diğer yetkililer karşıladı.
Partisinin bazı yöneticileriyle görüşeceği öğrenilen Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.
Son duruma ve toplantıya ilişkin değerlendirmesi sorulan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ise "İyi olacak" ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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