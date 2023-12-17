İyi Parti'de 12 Bin 750 Üye İstifa Etti

İyi Parti dağılıyor, proje çöküyor. Diyarbakır teşkilatında 12 bin 750 üye istifa etti.

Partinin Diyarbakır Milletvekili Salim Ensarioğlu’nun Şeyh Said’e yönelik övgü dolu sözleri disiplin sürecini başlatmış ve ardından istifasını getirmişti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in milliyetçi söylemleri parti içi kaosla birlikte suya düştü. Cumhuriyet düşmanı Şeyh Said'in parti içerisinde savunulması, binlerce maskeyi düşürdü.

İyi Parti Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu ve beraberinde 12 bin 750 üyenin istifasını verdi.

İstifa eden il başkanı Vejdin Ensarioğlu'nun, Salim Ensarioğlu’nun oğlu olduğu biliniyor. Açıklamalar, parti içindeki liyakat tartışmalarını da aydınlatır nitelikte...