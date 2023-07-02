İyi Parti'de gözler Başkanlık Divanı'nda! Meral Akşener A takımını belirleyecek

Tepkilerin, istifaların dalga dalga büyüdüğü İyi Parti'nin 3'üncü Olağan Kurultayı’nın tamamlanmasının ardından gözler Başkanlık Divanına çevrildi. Kurultayda belirlenen Genel İdare Kurulu bayram tatili sonrasında toplanacak. 50 kişilik GİK içerisinden 17 kişilik Başkanlık Divanı belirlenecek.

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Seçim sonrası dağılan Millet İttifakı ortaklarından İyi Parti'de de tartışmalar sürüyor. Kurultayda parti içi muhaliflere bu sözlerle tepki gösteren Genel Başkan Meral Akşener, A takımını belirleyecek.

24 Haziran'daki kurultayın ardından gözler Başkanlık Divanına çevrildi. Kurultayda belirlenen Genel İdare Kurulu bayram tatili sonrasında hafta başında toplanacak. 50 kişilik GİK içerisinden 17 kişilik Başkanlık Divanı belirlenecek.

Başkanlık Divanı'nda Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Buğra Kavuncu, eski MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın yer alabileceği belirtildi.

İyi Partili Ümit Dikbayır ise kongrede yapılan seçimler sonucunda 50 asil üyeden oluşan Genel İdare Kurulu üyeliğine seçilmişti. Ancak parti tüzüğündeki cinsiyet kotası uygulaması sebebiyle Dikbayır, cinsiyet kotası hükmüne uygun oluşması için GİK asil üyeliğinden istifa etmişti.

Daha önce Akşener'i istifaya davet eden İyi Parti kurucularından Ethem Baykal ile diğer muhaliflerinse partide kalıp eleştirilerine devam edecekleri öğrenildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# meral akşener # İyi Parti

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