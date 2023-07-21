İyi Parti'de ihraç krizi büyüyor! Parti kurucularından Musa Ertugan sessizliğini bozdu...

İyi Parti'de kriz büyüyor. Mağlubiyetle birbirine düşen İyi Parti'de çatlak derin.

"BİZLERİ KULLANDIN"

İyi Parti kurultayında "muhalif hareket" başlattığı gerekçesiyle kesin ihracı istenen 6 kişiden biri olan Musa Ertugan sessizliğini bozdu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ateş püskürdü.

- Disiplin mi, çokta tın, sen düşün. Vay Emek dolandırıcısı vay. 15 Temmuzdan sonra kim vardı yanında? Neredeydi oğlunun milletvekili yaptığı kişiler? Çok emek verdim maddi manevi üzerinde hakkım var.. Sözünde durmadın bizleri kullandın.

"BURASI SENİN AİLE ŞİRKETİN Mİ?"

İyi Parti kurucularından Ertugan, Akşener'i emek dolandırıcılığıyla suçladı, İyi Parti'yi milletvekili alışverişlerinden dolayı aile şirketine dönüştürdüğünü söyledi.

- Emeklerimizi "parayı verdim sıramı aldım" diyen kadına ve oğlun Fatih Akşener'in arkadaşına pazarladın. Milletvekili yaptın. Sandık oylamalarında hile yapılmasına müsaade ettin. Burası senin özel aile şirketin mi? Çok sinsice davrandın son güne kadar herkesi kullandın.

"KURDUĞUN TUZAKLARI ANLATACAĞIM"

Ertugan, suçlamaların yanı sıra kritik iddialarda da bulundu. 2016 yılında Akşener'in Sinan Oğan'a tuzak kurdurmak istediğini, parti içindeki kişileri birbirine düşürdüğünü öne sürdü. Yakın zamanda yazışmaları da yayınlayacağını da duyurdu.