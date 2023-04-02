İyi Parti'de istifa dalgası büyüyor

İyi Parti'de Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasının ardından peş peşe istifa haberleri geldi.



İyi Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Alihan Kuzeyli Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili adaylığında partisiyle fikir ayrılığı yaşadığı gerekçesiyle istifa etti.



İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rasim Arı'ya rozet takması da tepkilere neden olmuştu. Nevşehir Belediye Meclis Üyesi Yaşar Usalan, partisinden ve görevinden istifa etti. Usalan "Sadece ben bilirim edasıyla, genel merkezin bu haksız tutumu nedeniyle partimden ve görevimden istifa ediyorum" dedi.



İyi Parti Nevşehir Milletvekili aday adayı olan Musa Ertaş da, adaylık başvurusunu geri çekerek partisinden istifa ettiğini duyurdu.



İstifa dalgası diğer illeri de sardı. Antalya'nın Aksu İlçesi İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Yunus Akpınar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile görüşmesine tepki gösteren İyi Parti Sivas Hafik İlçe Başkanı Şahin Bağlama da istifa eden isimlerden oldu.