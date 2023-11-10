İyi Parti'de İstifa Dalgası Sürüyor! Durmuş Yılmaz İstifa Etti

İyi Parti içindeki kriz durulmuyor. Nebi Hatipoğlu'nun İyi Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılması partide büyük tartışmalara neden oldu. "Milletvekili borsası" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Tartışmalar sürerken Meral Akşener'in Basın Danışmanı Murat İde'nin görevine son verildiği açıklandı. Bütün bu gelişmeler sonrası İyi Parti'den yine bir istifa haberi geldi.

Eski Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz İyi Parti'den İstifa Etti

İyi Parti'nin Eski Genel Başkan Yardımcısı ve Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, sosyal medya hesabından İyi Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz, paylaşımında sadece "İyi Parti üyeliğimi sonlandırdım. Bilgilerinize" ifadelerine yer verdi.