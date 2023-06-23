İyi Parti'de kritik kurultay! Kurultay süreci tartışmalı başladı

İstifalarla nabzı yükselen İyi Parti bu hafta sonu Kurultay'a gidecek. Kurultay'dan sonra partinin yürüteceği strateji ise tartışma konusu...

İyi Parti'nin sallantılı döneminde yapılacak kurultayda ise ittifaktan ayrılma ve yerel seçimlere bağımsız girme iddiaları gündeme gelmişti.

Partinin Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'nin seçimlere dair açıklamaları da bu iddiaları güçlendirmişti.

- Bize düşen şey Millet İttifakı'nın nerede yanlış yaptığını bulmaktır. Biz İyi Parti olarak seçim kazanmak istiyoruz, biz İyi Parti olarak belediye kazanmak istiyoruz. İyi Parti olarak bizim yerel yönetimlerdeki gücümüzü göstermek istiyoruz.

Kritik kurultayla ilgili İyi Parti'nin Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise başka bir adayın çıkamayacağına duyurdu.

Çömez, genel başkanlık vurgularının yanı sıra gündemden düşmeyen yerel seçimlerle ilgili de konuştu.

- Masaya eşit şartlarda oturacağız ve elimizde çok sağlıklı seçim sonuçları var, bunlardan hareketle en stratejik kararı vereceğiz ama hiç kimse "Hadi bizi destekleyin, biz de büyükşehirleri alalım" diye yola çıkmasın.

CHP yöneticilerini İyi Parti ile yerel seçimlerde ortak adaylık uyardı. Sürecin zaman içerisinde şekilleneceğine dikkat çeken İyi Parti Milletvekili, İyi Parti’nin yerel seçimlere bağımsız girmek gibi güçlü bir seçeneğinin olduğunu söyledi.