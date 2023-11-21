İyi Parti'de Ortalığı Karıştıracak Taciz İddiası!
İyi Parti'de seçim sonrası istifalar ve Ümit Dikbayır'ın iddiaları gündemdeki yerini korurken çok tartışılacak bir başka iddia Yavuz Selim Demirağ'dan geldi. Demirağ, İyi Parti'de taciz suçlamasıyla bir çok kişinin işine son verildiğini belirtti.
İstifalarla sarsılan İyi Parti'de bu kez taciz iddiaları konuşulmaya başladı. Halk TV'de yayınlanan Söz Sende programında konuşan Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, "Para teslimi ile ilgili açıklamaların dışında bir kriz var. Bunları söylemek istemezdim ama bu işin içerisinde çok ciddi taciz suçlamaları da var" ifadelerini kullandı.
İyi Parti'de Taciz İddiası
Yavuz Selim Demirağ, açıklamasında, İyi Parti'deki bazı danışmanların, sekreterlerin ve şoförlerin işlerine son verildiğini söyledi. Demirağ, "Bunları söylemek istemezdim" diyerek işten çıkarılanlar hakkında ciddi taciz iddiaları olduğunu söyledi. Demirağ sözlerini şöyle sürdürdü:
- Siyasi Partilerde seçimlerin öncesinde ve sonralarında bütçeler vardır. Bu bütçeler Yargıtay kontrolündedir. Para teslimi ile ilgili açıklamaların dışında bir kriz var. Geçtiğimiz günlerde istifa eden bir ismin oğlu ve kızıyla ilgili 2 genç kıza tecavüz ve darpla ilgili çok ciddi iddialar var. Bunlar emniyete kadar gitmiş durumda. Sayın Akşener sıradan bir siyasetçi değil. Bunlarla ilgili de sayın Akşener söylentilerle yetinmez. Bunları kaynağından bunları alır alınca da çok etkilenmiş ve sinirlenmiş. Akşener her şeyden önce bir anne. Dolayısıyla 'Şuradan duydum' şeklinde hareket etmez. Bu dedikodular Ankara'da bir aydır konuşuluyor. Akşener bunlarla yolumuzu ayıralım sessiz sedasız ayrılsınlar istedi ama onlar bunu tercih etmediler.