İyi Parti'de Ortalığı Karıştıracak Taciz İddiası!

İstifalarla sarsılan İyi Parti'de bu kez taciz iddiaları konuşulmaya başladı. Halk TV'de yayınlanan Söz Sende programında konuşan Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, "Para teslimi ile ilgili açıklamaların dışında bir kriz var. Bunları söylemek istemezdim ama bu işin içerisinde çok ciddi taciz suçlamaları da var" ifadelerini kullandı.

İyi Parti'de Taciz İddiası

Yavuz Selim Demirağ, açıklamasında, İyi Parti'deki bazı danışmanların, sekreterlerin ve şoförlerin işlerine son verildiğini söyledi. Demirağ, "Bunları söylemek istemezdim" diyerek işten çıkarılanlar hakkında ciddi taciz iddiaları olduğunu söyledi. Demirağ sözlerini şöyle sürdürdü: