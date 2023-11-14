İyi Parti'de Ortalık Karıştı! Tartışmaların Odağındaki Ümit Dikbayır Konuştu

İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın Genel Başkan Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği konuşulmuştu. Akşener, Dikbayır'ın belediyelerle ticari ilişkilere girdiğini belirtmişti. Akşener, ayrıca Genel Sekreter Uğur Poyraz'ın kendi aleyhine ve özel kalemi aleyhine konuştuğunu öne sürmüştü. Tartışmaların odağındaki Ümit Dikbayır, Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuştu.

Ümit Dikbayır Soruşturma Açılmasını Talep Edecek

Saymaz'a konuşan Dikbayır, İyi Parti'ye ve savcılığa başvurarak soruşturma açılmasını talep edeceğini belirtti. Dikbayır, "Bankaya başvurulsun. Hangi şubeden, hangi memur araştırdı, açığa çıksın. Böyle bir şerefsizlik olur mu? Suç bu. Genel başkan dedikodular ve kumpaslar içinde kaldı. Belediyelerle iş yaptığım yalan. Çıkarsınlar en ufak bir şey varsa. Milletvekilliğinden istifa ederim. Ben partinin kurucularındanım. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Uğur Poyraz Açıklama Yaptı

Uğur Poyraz, Akşener'in dünkü grup toplantısında yaptığı konuşma üzerine, "Beni kastettiğini düşünmüyorum. Üzerine alınacak bir durum yok" dedi. Poyraz, Hatipoğlu'nun milletvekili yapılmasına ilişkin iki buçuk yıldır İyi Parti'de siyaset yaptığını ve temayülden çıkarak milletvekili seçildiğini belirtti.

Saymaz, İyi Parti'de yaşananlar sonrası "Akşener'in kapıyı gösterdiği Dikbayır ve Poyraz'ın İyi Parti'den ayrılması gündeme gelebilir. Akşener'in Basın Danışmanı Murat İde'nin geçen hafta aniden işine son verilmesinin de iddialarla bağlantılı olduğu ileri sürülüyor. Akşener'in İde ile görüşmeden işine son verildiği belirtiliyor" ifadelerini kullandı.