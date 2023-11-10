İyi Parti'de Peş Peşe İstifalar! Durmuş Yılmaz'dan Sonra Bahadır Erdem

İyi Parti'de peş peşe istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz İyi Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu. Bir istifa haberi de Bahadır Erdem'den geldi. Erdem İyi Parti'den istifa etti.

Bahadır Erdem Kimdir?

Bahadır Erdem, 1964 Malatya, Darendere doğumludur. Erdem ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Evli ve bir kız çocuk sahibidir. 1983 yılında Ted Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Bölümü'nden Yüksek Lisans yapmış, 1998 yılında yaptığı çalışma ile de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nden Doktora unvanını almıştır.

2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yardımcı doçent, 2004 yılında yine aynı üniversite ve fakülteye doçent, 2009 yılında da profesör olarak atanmıştır.

Bahadır Erdem, İyi Parti'nin adalet ve hukuk politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev alıyordu.