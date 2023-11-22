İyi Parti'de Tartışmalar Sürüyor! Akşener "Her Şey Yolunda" Dedi

İstifalarla, milletvekili borsası iddialarıyla ve Ümit Dikbayır'ın gündeme taşıdığı yolsuzluk iddialarıyla çalkalanan İyi Parti'de bugün TBMM Grup Toplantısı gerçekleşti. Toplantıda konuşan Meral Akşener, yaşananların tesadüf olmadığını öne sürdü. İyi Parti'nin "kaşıyabilecekleri bir yarası, istismar edebilecekleri bir açığı olmadığını" söyleyen Akşener şöyle konuştu:

- Bir yanda, sözde muhalif basın diğer yanda yandaş basın. Türkiye’yi araya alıp, mutlu mesut yaşayan, iki kutup İyi Parti’ye karşı birleşmiş. El birliğiyle, herkes İyi Parti’yi tartışıyor. Ne mutlu bize. Neymiş? İyi Parti zor durumdaymış. Bak sen hele. Seçmene verdiği sözlerin, hiçbirini tutmayanların, keyfi yerinde milletimizi, enflasyona ezdirenlerin, keyfi yerinde memleketi, kaçak hendeğine çevirenlerin, keyfi yerinde ama yetkiyi alıp, Türkiye’yi düze çıkarmak için sabırsızlanan, İyi Parti zor durumdaymış.

- Seçimleri el birliğiyle, Sayın Erdoğan’a hediye edenlerin, keyfi yerinde parti içi hesaplarını görmek için, Türkiye’yi feda edenlerin, keyfi yerinde yüzde 60 şakşakçılarının, kola kutusu meraklılarının, keyfi yerinde ama tüm itirazlarında, haklı çıkan sözünün değeri, daha yeni anlaşılan İyi Parti, zor durumdaymış.

- Dün 'Yüzde 60 ile kazanırız' yalanını üretenler bugün çıkıp İyi Parti üzerinden, yeni yalanlar türetiyorlar. Varsın olsun. Biz artık alıştık. Çünkü bunların, tıyneti böyle. Hiç kusura bakmasınlar: İyi Parti’de güneş yerinde, her şey yolunda. Ama bu yaşadıklarımız, kesinlikle tesadüf değil.

- Hatırlayın dün sözümüz dinlenseydi ve milletin tartısına, milletimizin, bizden talep ettiği bir adayla çıksaydık bu en çok kimi üzerdi? Elbette saray ve eşrafını üzerdi. İşte bu nedenle, 'kazanacak aday' dediğimiz için, bizi topa tuttular ama, 'yüzde 60’la alırız' diyen akılsızlara, dokunmadılar.

- Peki bugün İyi Parti’nin, hür ve müstakil siyasetinden, en çok kim çekiniyor? Elbette saray ve eşrafı çekiniyor. Peki sizce saray medyası ve trolleri neden, İyi Parti’ye ittifak baskısı kuran, malum odaklara destek veriyor? Sebebi çok açık. Çünkü ittifak içinde flulaşan, parti kimliğimizin; artık berrak bir şekilde, görünmesinden korkuyorlar. Çünkü Milletimizle, İyi Parti arasına diktikleri duvarların, ortadan kalkmasından korkuyorlar. Çünkü; Müstakil kimliğimizle kaşıyabilecekleri bir yaramız, istismar edecekleri bir açığımız olmadığı için korkuyorlar.