İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor: Kurucu İl Başkanı Ersin Beyaz istifasını açıkladı

Beyaz'ın istifasıyla birlikte İYİ Parti'nin TBMM'deki güç dengesi bir kez daha değişti.

"İNANDIĞIMIZ İLKELER İLE FİİLİ GERÇEKLİK UYUMSUZ"

Ersin Beyaz, sosyal medya üzerinden yaptığı detaylı açıklamada, İYİ Parti'nin kuruluşundaki güçlü iddia ve umut dalgasının beklenen etkiyi yaratamadığını belirtti. Teşkilatların dinamizmini yok eden "pasif bir sürekliliğin" merkezî kararlarla kurumsallaştırıldığını savunan Beyaz, istifa gerekçesini şu sözlerle özetledi:

"Temsil ettiğimiz değerlerle mevcut işleyiş arasındaki makasın her geçen gün daha da açıldığını müşahede etmek, siyasi sorumluluğum ile şahsi kanaatim arasında derin bir çelişki doğurmuştur. İnandığımız ilkeler ile fiili gerçeklik arasındaki bu uyumsuzluk, İYİ Parti çatısı altındaki siyasi faaliyetlerimi sürdürmemi imkânsız kılmıştır. Bu çerçevede; İYİ Parti üyeliğimden istifa ettiğimi aziz milletimizin ve kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederim."

📉 İYİ PARTİ'NİN MECLİS'TEKİ SANDALYE SAYISI 29'A GERİLEDİ

Ersin Beyaz'ın ayrılığı, İYİ Parti grubunda uzun süredir devam eden yaprak dökümünün son halkası oldu. Partinin Meclis'teki güncel sandalye sayıları ve dönemsel değişimi şu şekilde kronolojiye yansıdı:

Seçim Başlangıcı: İYİ Parti genel seçimlerin ardından Meclis'e 44 milletvekili ile girmişti.

Katılımlar: Süreç içerisinde partiye Meclis dışından sadece 1 milletvekili katılım sağladı.

Yaprak Dökümü: Yaklaşık 3 yıllık süre zarfında istifa, ihraç veya ayrılık yoluyla partiden kopan milletvekili sayısı Ersin Beyaz ile birlikte 16'ya yükseldi.

Son Durum: Yaşanan bu son dakika istifasının ardından İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 29'a düştü.