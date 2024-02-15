İyi Parti'de yerel seçim öncesi istifalar sürüyor

İyi Parti İstanbul il ve ilçe teşkilatlarından 16 kişi partiyle yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Ortak basın açıklamasını partinin eski kurucular kurulu üyesi ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili Adayı Binnur Karadağlı yaptı. CHP'nin son 20 yılda kazanamadığı birçok belediyeyi İyi Parti sayesinde kazandığını söyledi.

Ardından sözü Meral Akşener'e getirdi. Altılı Masa ile HDP ilişkisi ile ilgili tutumunu eleştirdi.

İyi Parti'den istifa eden 16 kişi, parti teşkilatına da çağrıda bulundu. "Bu kepazeliğe tepki gösterin" dedi.

İYİ PARTİ'DE İSTİFALAR SÜRÜYOR

İyi Parti'de yerel seçimler öncesi adaylar açıklandıkça tepki istifaları da sürüyor. Manisa Kula'da ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri partiyle yollarını ayırdı.

İyi Parti'nin Kula ilçe teşkilatındaki istifa kararını ilçe başkanı Mehmet Yurt basın toplantısıyla duyurdu.

Bir istifa da Ordu'dan geldi. İyi Parti Ordu Teşkilatı'nda aralarında kurucu üyelerin de bulunduğu 4 ilçeden 117 kişi istifa etti.

Büyükşehir belediye başkanlığına Enver Yılmaz'ın aday gösterilmesine basın açıklamasıyla tepki gösterildi.

İyi Parti Adana İl Başkanı Azime Kocacık da görevinden istifa etti. Kocacık, istifa haberini sosyal medya hesabından duyurdu.