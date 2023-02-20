İyi Parti'den seçim kışkırtması: Deprem yardımlarını hedef aldı

Türkiye'nin depremin yaralarını sarmaya çalıştığı ortamda İyi Parti'den bu yardımları hedef alan bir seçim kışkırtması geldi. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale sosyal medya hesabından kendisi sordu kendisi yanıt verdi. Özlale, deprem bölgesinin imarı için toplanan bağışların seçim ekonomisine harcanacağını iddia etti. Özlale, kamu bankalarının bağışlarının AFAD ve Kızılay’a bağışlanarak denetimsiz alana kaydırıldığını savundu.



İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Özlale, sıralı tiritlerine “Sayın Erdoğan seçim için aradığı kaynağı yardım kampanyasından bulmuş olabilir mi? Örneğin kamunun ve Varlık Fonu’nun AFAD ve Kızılay’a aktardığı 86 milyar TL seçim kampanyasını finanse edebilir mi?” sorusu ile başladı.

Özlale, bankaların yüklü miktarlarda bağış yapması için önce 17 Şubat’ta 124 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesi ile yardımları sınırlayan muafiyetin kaldığını belirtti. Böylece milyarlarca TL’lik kamu kaynağı AFAD ve Kızılay’a kaydırılabildiğini kaydetti.



Kamu bankalarının parası olmadığını savunan İyi Partili Özlale, Hazinenin sermaye enjeksiyonu ile Kızılay ve AFAD’a kaynak aktarıldığın ifade etti.



Özlale, “Yardım paraları seçim ekonomisinde kullanılır mı?” sorusunu da yanıtladı:

- Hem de nasıl! 86 milyar TL denetimli alandan denetimsiz alana kaydı. Kızılay ve AFAD’ın esnek, hesap vermez bir harcama sistemi var. AFAD’ın kime ne kadar ödediği son 5 yıldır Sayıştay raporlarında açıklanmıyor.

İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, “AFAD’ın 2021 yılında 'TOKİ’ye aktardım' dediği para, TOKİ’nin bir yıllık bütçesine neredeyse denk!” paylaşımı ile sıralı tivitlerine nokta koydu.