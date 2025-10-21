İYİ Parti’den ihraç edilmişti, Ümit Dikbayır CHP’ye katıldı

İYİ Parti’den ihraç edildikten sonra bağımsız olarak görevine devam eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP grup toplantısında resmen Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı. Dikbayır’a rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İYİ Parti’den ihraç edildikten sonra yoluna bağımsız milletvekili olarak devam eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı.

Dikbayır, toplantı öncesinde CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker ile birlikte salona girdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında Ümit Dikbayır’a CHP rozetini taktı.

Rozet takılmasının ardından Ümit Dikbayır şu ifadeleri kullandı: “Onurlu davet için Genel Başkanımıza teşekkür ederim. Sıkıntılı dönemlerimde beni yalnız bırakmayan, mertçe yanımda duran Adnan Beker'e de teşekkür ederim. Benim burada olmamın sebebi klasik siyaset yapmak değil. Bir partiden geçişten öte Atatürk'ün bize üç emaneti var. Cumhuriyet, demokrasi, CHP...”

“ONURLU DAVET İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

Dikbayır’ın CHP’ye katılımı sırasında grup salonunda yoğun bir kalabalık vardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’a parti rozetini takarken, salondakiler alkışlarla katılımı destekledi.

Dikbayır, konuşmasında “Onurlu davet için Genel Başkanımıza teşekkür ederim” diyerek Özgür Özel’e teşekkür etti. Ayrıca kendisini bu süreçte yalnız bırakmadığını belirttiği CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’e de “Sıkıntılı dönemlerimde beni yalnız bırakmayan, mertçe yanımda duran Adnan Beker'e de teşekkür ederim” sözleriyle teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

Ümit Dikbayır, İYİ Parti’de Meral Akşener’in genel başkanlığı döneminde, Akşener’in ailesinin banka hesaplarını incelettiği iddiaları üzerine disipline sevk edilmişti.

Dikbayır, bu süreç sonunda tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna gönderilmiş ve partiden ihraç edilmişti.

Partisinden ihraç edildikten sonra bir süre Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bağımsız milletvekili olarak görevine devam eden Dikbayır, bu süreçte AK Parti’den üç kez teklif aldığını ancak hiçbirini kabul etmediğini açıklamıştı.

Ümit Dikbayır
