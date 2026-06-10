İYİ Parti'den istifa eden Ersin Beyaz AK Parti'ye geçti!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında parti gruplarının toplantıları ve yasama faaliyetleri sürerken, iç siyaset dengelerini etkileyecek çok önemli bir transfer hamlesi resmileşti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İYİ Parti'den istifa eden Ersin Beyaz AK Parti'ye geçti!
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 İYİ Parti saflarında siyaset yürüten ancak geçtiğimiz dönemde partisinden istifa ederek bağımsız kalan Ersin Beyaz, siyasi yol haritasını değiştirerek iktidar partisine geçiş yaptı. Transfer hamlesi, TBMM’deki siyasi parti kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

KATILIM TÖRENİ MECLİS GRUP KÜRSÜSÜNDE GERÇEKLEŞTİ

İYİ Parti’den istifa süreci tamamlanan Ersin Beyaz, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü (bugün) parlamento binasında düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup kürsüsündeki hitabının ardından Ersin Beyaz'ı kürsüye davet ederek partiye katılımını resmi olarak ilan etti.

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