İYİ Parti’den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti’ye geçti

2 Ocak’ta İYİ Parti’den istifa eden Zorlu, ayrılık kararını şu ifadelerle duyurmuştu:

“Veda vakti… Aziz milletimin yüksek dikkatine; Kadim değerlerimize olan sadakatimle ve ‘Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır’ düsturuyla siyaseti yalnızca bir görev değil, milletimizin aydınlık geleceği için bir sorumluluk ve hizmet alanı olarak gördüm. Bu şuurla, 19 Kasım 2022’de İYİ Parti ailesine katıldım.

Partimin bana verdiği görevleri, zorlu bir siyasi atmosferde yüksek gayretle yürüttüm. Ancak geçen sürede, geleceğe dair ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kalmadığını üzülerek gördüm. Bu nedenle, vakit, bu ülkenin pusulası daima milletini gösteren bir evladı olarak, yeniden yola revan olma vaktidir. Bugün itibarıyla İYİ Parti ile olan resmi bağımı noktalıyorum.

Birlikte mücadele verdiğim dava arkadaşlarıma ve teşkilat mensuplarına yürekten teşekkür ederim. Kararımın birlik ruhuna zarar vermemesi en büyük temennimdir. Bugüne kadar olduğu gibi, ülkeme hizmet için azimle çalışmaya devam edeceğim.”

KÜRŞAD ZORLU KİMDİR?

Doğum: 9 Nisan 1977, Yozgat/Yerköy

Eğitim: Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu

Meslek: Siyaset Bilimci, Profesör

Akademik Kariyer: Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Bozok Üniversitesi İİBF Dekanlığı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyeliği

Gazetecilik: Yeniçağ, Vatan ve Habertürk gazetelerinde köşe yazarlığı

Siyasi Kariyer: İYİ Parti Sözcülüğü, Medya İlişkileri Başkanlığı

Dil Bilgisi: İngilizce ve Kazakça

Aile: Evli ve 3 çocuk babası

Zorlu’nun babası Bahri Zorlu, 1994-2004 yılları arasında MHP’den Yerköy Belediye Başkanlığı yapmıştır.