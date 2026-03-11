İyi Parti’den “Zafer Partisi ile ittifak” açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “İYİ Parti ile ittifaka açığız” sözlerinin ardından ortaya atılan ittifak iddialarına İYİ Parti’den yanıt geldi. Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, 2023’ten bu yana hiçbir partiyle resmi ittifak görüşmesi yapılmadığını söyledi.

İyi Parti'den "Zafer Partisi ile ittifak" açıklaması
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın İYİ Parti ile seçim ittifakına açık olduklarını açıklamasının ardından gündeme gelen “ittifak sağlandı” iddialarına İYİ Parti’den yanıt geldi.

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, T24’e yaptığı açıklamada Zafer Partisi ile ittifak yapıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Kavuncu, partilerinin benzer hassasiyetlere sahip siyasi partilerle temas kurduğunu ancak şu aşamada herhangi bir ittifakın söz konusu olmadığını belirtti.

Kavuncu ayrıca 2023 yılından bu yana hiçbir partiyle resmi bir ittifak görüşmesi yürütmediklerini ifade etti.

